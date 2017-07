Mossul Behörden prüfen Berichte über Festnahme deutscher IS-Anhängerinnen

Vor einem Jahr verschwand Linda W., ein Mädchen aus Pulsnitz in der Nähe von Dresden, und reiste ins sogenannte Kalifat der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Die deutschen Behörden gehen nun Berichten nach, wonach sie in der irakischen Stadt Mossul in einer Gruppe von fünf deutschen IS-Anhängerinnen festgenommen worden sei. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag.

Medienberichten zufolge soll W. 16 Jahre alt sein und vor ihrem Verschwinden zum Islam konvertiert sein. Sie stand demnach über Internetchats mit IS-Anhängern in Kontakt und gelangte so nach Mossul.

Gewissheit über ihr Schicksal gibt es bislang nicht. "Wir können gegenwärtig nicht sagen, ob sich die neuen Informationen auf sie beziehen", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts in Sachsen. Es gebe keine "harten Fakten".

Die Staatsanwaltschaft in Dresden ermittelte gegen das Mädchen wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, stellte die Ermittlungen wegen Abwesenheit des Mädchens aber ein. Falls sie wieder auftaucht, werden sie wieder aufgenommen.

Die Dschihadisten hatten Mossul im Sommer 2014 überrannt und in den von ihnen eroberten Gebieten im Irak und in Syrien ein "Kalifat" ausgerufen. In der vergangenen Woche hatte die irakische Armee die einstige Metropole zurückerobert.

Wie die "Welt" berichtete, sollen irakische Streitkräfte dabei mehrere Frauen aufgegriffen haben, bei denen es sich um Anhängerinnen des IS handeln soll. Die Islamistinnen sollen demnach aus Deutschland, Russland, Türkei, Kanada, dem Kaukasus, Libyen und Syrien stammen.

Sie hatten sich dem Bericht zufolge offenbar in einem Tunnelsystem in der Altstadt von Mossul versteckt. Auch Waffen und Sprengstoffgürtel sollen dort gefunden worden sein.