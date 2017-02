Schlacht um Mossul Der Drohnenkrieg des IS

In der Schlacht um Mossul lauerte die größte Gefahr lange im Untergrund: Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte gewaltige Tunnelsysteme in der Stadt und den Vororten angelegt, in denen sich ihre Kämpfer verbargen und in denen sie Sprengfallen zurückließ. Hunderte irakische Soldaten und Milizionäre haben in den unterirdischen Gängen ihr Leben verloren.

Doch inzwischen lauert eine mindestens ebenso große Gefahr am Himmel über Mossul. Seit Dezember hat der IS nach Angaben des US-Militärs knapp 30-mal Drohnen eingesetzt, die Sprengsätze über Stellungen der irakischen Armee und ihrer Verbündeten abwarfen. Dabei seien etwa ein Dutzend irakischer Soldaten getötet und mehr als 50 weitere verwundet worden.

Ende Januar veröffentlichte der IS ein Propagandavideo, das erstmals Kampfdrohnen im Einsatz zeigt. In dem Film sind 19 Luftangriffe auf irakische Sicherheitskräfte zu sehen, bei denen offenbar mehrere Soldaten getötet und verletzt wurden. Unter anderem zeigen die Aufnahmen zwei IS-Kämpfer, die eine Drohne am Ufer des Tigris starten lassen. Auf der Unterseite beider Flügel sind Granaten zu sehen, wie sie später über Stellungen der irakischen Armee abgeworfen werden.

Woher bekommt der IS seine Drohnen? Wo und wie werden sie eingesetzt?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.