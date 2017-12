Georgien IS-Kommandeur Achmed Schatajew ist tot

20 Stunden hatte der Anti-Terror-Einsatz in der vergangenen Woche gedauert. Georgische Spezialkräfte drangen in ein Haus in der Hauptstadt Tiflis ein. Bei der Aktion wurden nach Behördenangaben zwei mutmaßliche Terroristen getötet. Ein Mann sprengte sich selbst in die Luft: Achmed Schatajew.

Der Tschetschene gilt als Drahtzieher hinter dem Selbstmordanschlag auf den Istanbuler Flughafen 2016, bei dem 45 Menschen durch Schüsse und Sprengsätze getötet wurden. Die türkische Regierung machte die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für das Attentat verantwortlich. Schatajew war ein hochrangiger IS-Kommandeur.

Schwedischen Behörden zufolge war Schatajew bereits im März 2008 in der Türkei wegen Waffenschmuggels zu 16 Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte eine automatische Waffe und zwei Handgranaten unerlaubt ins Land gebracht.