Terrormiliz "IS" meldet Tod von al-Baghdadis Sohn

Wie der Nachrichtendienst der Terrormiliz "Islamischer Staat" ("IS") berichtet, ist Hudayfah al-Badri, ein "Sohn des Kalifen" Abu Bakr al-Baghdadi "bei einer Operation gegen die Nusayriyyah und die Russen getötet" worden. Dazu veröffentlichte der "IS" das Foto eines Teenagers. Mit Nusayriyyah sind die syrisch-alawitischen Regierungstruppen gemeint.

Der Angriff soll sich am Wärmekraftwerk in der syrischen Stadt Homs nahe der libanesischen Grenze ereignet haben. Homs, die drittgrößte Stadt des Landes, wird seit Anfang Juni wieder von der syrischen Regierung kontrolliert. Eine kleine Gruppe von "IS"-Terroristen hatte sich aber bis zuletzt an den Kraftwerken verschanzt.