Zukunft des "Islamischen Staats" Der IS hat einen Plan B und einen Plan C, und...

In Mossul geht alles seinen Gang: Kinder besuchen ganz normal die Schule, an den Ständen der Gemüseverkäufer stapeln sich Gurken, Paprika und Tomaten, und Stadtbedienstete finden sogar die Zeit, den grünen Mittelstreifen der Hauptstraßen mit Palmen zu bepflanzen. Das ist zumindest das Bild, das die Propaganda des "Islamischen Staats" (IS) vom Alltag in der Millionenstadt zeichnet.

Doch die Realität sieht in großen Teilen von Mossul längst anders aus: Einheiten der irakischen Armee sind in die östlichen Viertel der Metropole vorgerückt, parallel dazu haben schiitische Milizen und kurdische Peschmerga am Mittwoch die letzte Versorgungsroute des IS gekappt. Damit ist Mossul von der Außenwelt abgeschnitten. Und die Terrororganisation kann fortan weder Kämpfer noch Nachschub von und nach Syrien bringen.

Die IS-Kämpfer leisten in Mossul zwar erbitterten Widerstand, doch der Fall der Stadt ist nur eine Frage der Zeit. Schlechte Nachrichten für die Dschihadisten kommen auch aus Rakka, der inoffiziellen Hauptstadt des IS in Syrien: Dort hat das kurdisch-arabische Milizenbündnis "Demokratische Kräfte Syriens" (SDF) eine Offensive gestartet.

Woher rührt diese Schwäche des IS? Können die Terroristen jetzt besiegt werden?

