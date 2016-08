Terrormiliz: IS gibt Tod seines Sprechers Al-Adnani bekannt

Der Sprecher der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ist tot. Abu Muhammad Al-Adnani starb bei Gefechten im nordsyrischen Aleppo, wie die sogenannte Nachrichtenagentur des IS, Amak, am Dienstag im Internet mitteilte.

Adnani war nicht nur offizieller Sprecher des IS sondern soll auch für Operationen im Ausland, also vor allem Terroranschläge in Europa verantwortlich gewesen sein.

Adnani war neben IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi eine der Schlüsselfiguren des IS und der wichtigste gebürtige Syrer. Für die Außenwirkung sogar noch wichtiger, weil Baghdadi kaum öffentlich auftrat. Adnani hielt die Propaganda-Ansprachen. Zuletzt zu Beginn des Ramadans, als er zu Anschlägen im Westen aufrief und forderte, den Ramadan in einen "Monat des Schmerzes" zu verwandeln. Er nannte explizit die USA und Europa.

Die USA hatten fünf Millionen Dollar Kopfgeld auf ihn ausgelobt. Adnani hatte eine langjährige Dschihadistenlaufbahn. Der Syrer ging kurz nach der IS-Invasion 2003 in den Irak, schwor dem dortigen Qaida-Chef Zarqawi die Treue.

Mehr in Kürze auf SPIEGEL ONLINE.