"Islamischer Staat" Stellvertreter von IS-Chef al-Baghdadi zum Tode verurteilt

Ein irakisches Gericht hat einen der höchsten Anführer der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) zum "Tod durch Erhängen" verurteilt. Dies erklärte ein Justizsprecher des Strafgerichts in Bagdad. Ismail Alwan al-Ithawi sei demnach unter anderem Stellvertreter von IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi.

Al-Ithawi war im Februar in der Türkei festgenommen und an den Irak ausgeliefert worden. Zuvor war er aus dem zersplitterten "Kalifat" in Syrien geflohen. Geheimdienste aus der Türkei, dem Irak und den USA hatten den 55-Jährigen im Norden der Türkei aufgespürt. Dem gebürtigen Iraker wurde unter anderem vorgeworfen, im IS zuständig für das religiöse Bildungsprogramm und die Ernennung hoher Kader gewesen zu sein.

Der Irak hat in den vergangenen Monaten zahlreiche IS-Mitglieder zum Tode verurteilt. Das Schicksal und der Aufenthaltsort von Anführer Al-Baghdadi selbst ist unbekannt. Im vergangenen Jahr hatte Russland mitgeteilt, er sei möglicherweise bei einem russischen Luftangriff in Syrien ums Leben gekommen. Sein Tod wurde jedoch nie bestätigt.

Ein irakischer Geheimdienstvertreter hatte im Mai jedoch erklärt, al-Baghdadi sei am Leben und halte sich auf syrischem Gebiet nahe der Grenze zum Irak auf. In einer vergangenen Monat veröffentlichten Tonaufnahme rief eine Stimme, die dem selbsternannten "Kalifen" zugeschrieben wurde, Muslime zum "Dschihad" auf.