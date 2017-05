Provinzstadt Rakka geflutet Wasser - die neue Waffe des IS

Der Großangriff auf Rakka steht unmittelbar bevor. Seit Monaten rücken Milizionäre der kurdisch kontrollierten "Syrian Democratic Forces" (SDF) mit amerikanischer Unterstützung auf die selbsternannte Hauptstadt des "Islamischen Staats" (IS) in Syrien vor. In ihrem verzweifelten Abwehrkampf greifen die Terroristen nun zu einer neuen Waffe: Wasser.

Am 19. Mai hat der IS über Nacht tiefer gelegene Teile West-Rakkas sowie mehrere Vororte mit Wasser aus dem Euphrat bis zu anderthalb Meter hoch fluten lassen. Angreifern soll so der Vormarsch erschwert werden. "Das Wasser stieg plötzlich nach Mitternacht", sagte der Vater einer vor zwei Tagen aus Rakka nach Norden geflohenen Familie dem SPIEGEL: "Keiner wusste, was los ist, mehrere Menschen sind in ihren Häusern ertrunken, darunter zwei kleine Kinder."

Wie sich herausstellte, hatten die IS-Kämpfer Kanäle blockiert, durch die aus dem Euphrat zur Bewässerung entnommenes Wasser sowie die Abwässer der Stadt für gewöhnlich wieder abfließen. So überspülte das Wasser jene Stadtviertel und Felder, die tiefer liegen als der Wasserpegel des Flusses: Dera'eya, Romaniye, Mafraq al-Jazara und andere, etwa zehn Quadratkilometer innerhalb der Stadt, ebenso etwa 80 Quadratkilometer in der Umgebung.

"Sie wollen verhindern, dass die SDF und die Amerikaner mit Fahrzeugen in die Stadt kommen können", so einer der Informanten des SPIEGEL: "Außerdem verdeckt das Wasser, wo sie gut isolierte Minen gelegt haben." Überdies plane der IS, im Falle des Angriffs die Wasserflächen unter Strom zu setzen, wollen Führer der kurdischen SDF erfahren haben: "Aber das wird hoffentlich daran scheitern, dass Rakka seinen meisten Strom weiterhin aus Damaskus geliefert bekommt und das Netz nicht vollständig kontrollieren kann", so eine Kommandeurin der SDF: "Und mit Generator-Strom allein wird es nicht funktionieren."

privat Rakka

Die schweren Regenfälle und Hagelstürme der vergangenen Tage über Rakka dürften dazu beitragen, dass der Wasserpegel nicht so schnell sinken wird. Auch lässt die Türkei seit etwa zwei Monaten wieder mehr Euphrat-Wasser aus ihren tief gestaffelten Stauseen gen Syrien abfließen. Die Lage in der Stadt werde zunehmend verzweifelt, berichten Flüchtlinge, die überall dort fliehen, wo die Front näher rückt und die bislang hermetische Kontrolle des IS nachlässt.

Der IS hatte Rakka, die als erste Provinzhauptstadt zuvor von Rebellen übernommen worden war, im Lauf des Sommers 2013 erobert. Im Januar 2014 konnten die Rebellen den IS kurzzeitig fast gänzlich aus der Stadt vertreiben, bevor die Dschihadisten die Stadt und weite Teile Ost-Syriens zurückeroberte. Seit vergangenem Winter drängen die "Syrian Democratic Forces" unter Führung der kurdischen YPG-Miliz den IS von Norden her zurück und werden immer stärker von den USA mit Waffen, Munition, Special Forces unterstützt - was wiederum das Verhältnis zwischen den USA und der Türkei nachhaltig verschlechtert hat. Ankara sieht in der YPG nichts anderes als den syrischen Ableger der im eigenen Land als Terrororganisation verfolgten Separatistenformation der PKK.