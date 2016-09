Terrormiliz IS tötet drei türkische Soldaten in Nordsyrien

Bei Kämpfen mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Nordsyrien sind drei türkische Soldaten getötet worden. Zwei waren sofort tot, ein dritter erlag wenig später seinen Verletzungen, wie die türkische Nachrichtenagentur DHA unter Berufung auf die Streitkräfte meldete. Dem Bericht zufolge waren zwei Panzer der türkischen Armee bei Gefechten in der Nähe der nordsyrischen Stadt Al-Rai von Raketen getroffen worden.

Dabei seien vier weitere Soldaten verletzt worden, meldeten türkische TV-Sender. Sie beriefen sich dabei auf eine Erklärung der Armee. Auch zwei Rebellen der Freien Syrischen Armee, die zusammen mit der Türkei gegen den IS und syrische Kurdenmilizen in Nordsyrien vorgeht, sind demnach getötet worden.

Die türkische Armee hatte am 24. August in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen. Erklärtes Ziel der Regierung in Ankara ist es, den IS von seiner Grenze zu vertreiben und zugleich weitere Geländegewinne der syrischen Kurden zu verhindern.

SPIEGEL ONLINE

Erste Berichte über türkische Opfer in Nordsyrien hatte es wenige Tage nach Beginn des Militäreinsatzes gegeben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu waren am vierten Tag der Operation "Schutzschild Euphrat" ein türkischer Soldat bei einem Angriff von Kurden getötet und drei weitere verletzt worden. Ziel der Attacke waren auch in diesem Fall zwei türkische Panzer.