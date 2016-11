Nordsyrien Türkische Luftwaffe bombardiert IS-Stellungen

Das türkische Militär hat Luftschläge gegen Stellungen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Nordsyrien geflogen. Die Luftwaffe habe 16 Ziele in der Region um Al-Bab bombardiert, darunter Munitionslager und Verteidigungsstellungen, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die türkischen Streitkräfte. Die Luftwaffe habe einen Einsatz am Sonntagmorgen und einen zweiten am Sonntagabend geflogen.

Die türkische Armee war Ende August mit von ihr unterstützten Milizen erstmals in der Region um die syrische Stadt Dscharabulus einmarschiert und hatte zunächst den zuvor vom IS kontrollierten Grenzstreifen unter Kontrolle gebracht. Inzwischen rücken die von der Türkei unterstützten Kräfte weiter nach Süden auf die Stadt Al-Bab zu.

Mit ihrer im August gestarteten Operation "Schutzschild Euphrat" will die Türkei zum einen den IS aus der Grenzregion verdrängen. Zum anderen geht es Ankara darum, den Vormarsch der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) entlang der türkisch-syrischen Grenze nach Westen zu stoppen. Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte außerdem zuletzt immer wieder in Andeutungen die Grenzen seines Landes in Frage gestellt. Kritiker werfen ihm vor, er träume von der alten Größe des Osmanischen Reichs.

Am Montag schloss die Türkei vorübergehend einen Grenzübergang zu Syrien nahe der Provinz Kilis. Zuvor soll es dort Unruhen gegeben haben. Der Übergang bei Bab al-Salameh gilt als wichtiger Knotenpunkt für Handel und die Lieferung von Hilfsgütern.