Türkische Militäroperation: Erdogans Syrien-Offensive gerät ins Stocken

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Am Anfang ging alles ganz schnell: Nur wenige Stunden brauchten die türkische Armee und die von Ankara unterstützten arabischen Milizen in der vergangenen Woche, um die syrische Grenzstadt Dscharabulus von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zurückzuerobern.

Es war ein Einmarsch fast ohne Gegenwehr, die Dschihadisten hatten den Ort am Westufer des Euphrat Tage vor der Invasion weitgehend geräumt. Inzwischen sind die ersten Bewohner zurückgekehrt, langsam zieht so etwas wie Normalität in Dscharabulus ein. (Eindrücke aus der Stadt sehen Sie hier in unserer Fotostrecke)

In den folgenden Tagen eroberten die Truppen der türkischen Militäroperation "Schutzschild Euphrat" einige Dörfer in der Umgebung und rückten weiter gen Süden vor. Ein Soldat wurde dabei getötet. Doch seit dem Wochenende stockt der Vormarsch. Die Einheiten stehen am Sadschur-Fluss, einem Zufluss des Euphrat, der ungefähr auf halbem Wege zwischen Dscharabulus und Manbidsch liegt.

Manbidsch wird von der kurdischen YPG-Miliz kontrolliert, die den Ort vor einigen Wochen nach schweren und verlustreichen Gefechten vom IS erobert hatte. Die Türkei verlangt, dass die Kurden Manbidsch umgehend räumen und sich auf das Ostufer des Euphrat zurückziehen. Ankara beruft sich dabei auf eine entsprechende Vereinbarung mit den USA.

USA sollen Soldaten ins Frontgebiet verlegt haben

Die YPG will davon nichts wissen: "Wir haben unsere Verteidigungslinie am Sadschur-Fluss und werden uns gegen jeden verteidigen, der dieser Linie auch nur nahe kommt", hatte ein kurdischer Sprecher zu Beginn der türkischen Offensive angekündigt. Und bislang hält diese Verteidigungslinie.

Das liegt auch daran, dass die US-Regierung nach anfänglichem Zögern der türkischen Führung deutlich gemacht hat, dass sie die Angriffe auf die YPG in Nordsyrien nicht gutheißt. "Wir haben beide Seiten dazu aufgerufen, nicht gegeneinander zu kämpfen", sagte US-Verteidigungsminister Ashton Carter. Stattdessen sollten sich Türken und Kurden auf den Kampf gegen den IS zu konzentrieren.

Nach außen zeigte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan unbeeindruckt von den Ermahnungen aus Washington. "Unsere Operationen werden weitergehen, bis Terrororganisationen wie der IS, die PKK und ihr syrischer Ableger YPG keine Gefahr mehr für unsere Bürger sind", kündigte Erdogan an. "Wir werden die kurdischen Milizen angreifen, solange sie westlich des Euphrat stehen", bekräftigte sein Sprecher Ibrahim Kalin später. Doch de facto herrscht seit zwei Tagen eine inoffizielle Feuerpause zwischen Türken und Kurden in Nordsyrien, die beide Seiten weitgehend einhalten.

Nach Angaben kurdischer Milizionäre haben die USA inzwischen sogar eigene Spezialkräfte in das Frontgebiet verlegt, die verhindern sollen, dass die Konfliktparteien, die beide mit Washington verbündet sind, aufeinander schießen. Eine offizielle Bestätigung des Pentagon für diese Angaben gibt es bislang nicht.

IS erobert Dörfer zurück

In Manbidsch protestierten am Mittwoch und Donnerstag Hunderte Menschen gegen die türkische Offensive. Unter anderem hielten Demonstranten Plakate mit dem Slogan "Nein zum Kinder- und Frauenmörder Erdogan" in die Höhe. Die Banner waren in arabischer Sprache verfasst - so soll der Eindruck entstehen, dass nicht nur die Kurden in Manbidsch sondern auch die arabische Bevölkerungsmehrheit der Stadt die türkische Militäroperation ablehnt.

Aber nicht nur Ankaras Vormarsch gegen die kurdischen Milizen steckt fest. Auch gegen den IS gibt es seit Tagen kaum noch militärische Erfolge. Im Gegenteil: Mittlerweile ist es den Dschihadisten sogar gelungen, einige Dörfer im Grenzgebiet wieder von der türkischen Armee und ihren Alliierten zurückzuerobern.

Zwar bestätigte Erdogans Sprecher am Mittwoch, dass die Türkei einen 90 Kilometer breiten Streifen entlang der Grenze auf syrischem Gebiet einnehmen und kontrollieren wolle - acht Tage nach Beginn der Operation "Schutzschild Euphrat" ist die Armee diesem Ziel aber kaum näher gekommen. Die türkische Armee hat ihre Panzer weiterhin rund um Dscharabulus konzentriert, ist aber bislang nicht an anderen Stellen entlang der Grenze nach Syrien vorgerückt.

Auf mehr als 60 Kilometern Länge grenzt die Türkei noch immer an den "Islamischen Staat".

Zusammengefasst: Die türkische Militäroperation "Schutzschild Euphrat" ist in ihre zweite Woche gegangen. Nach anfänglichen Erfolgen stockt die Syrien-Offensive. Die USA unterbinden derzeit weitere Zusammenstöße mit der kurdischen YPG-Miliz. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat sogar einige Dörfer im Grenzgebiet zurückerobert.