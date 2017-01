Einigung auf Koalitionsvertrag Island bekommt eine neue Regierung

Die Parlamentswahlen in Island liegen zwar schon mehr als zwei Monate zurück, doch erst jetzt konnten sich drei Parteien auf eine Regierung einigen.

Die Konservativen, die bei der Wahl die meisten Stimmen bekommen hatten, sowie die relativ neuen Parteien Bright Future und Vidreisn stimmten am späten Montagabend für einen Koalitionsvertrag. Sie hatten sich zuvor auf den Inhalt des Vertrages geeinigt. Damit ist die Regierungsbildung nach monatelanger Hängepartie im vierten Anlauf geglückt.

"Ich bin sehr glücklich mit dem Vertrag", sagte der konservative Parteichef Bjarni Benediktsson, der wohl neuer Regierungschef wird. "Ich denke, er ist in unserer Situation eine gute Grundlage."

Der Chef der Reformpartei Vidreisn, Benedikt Johannesson, sprach von einem Kompromiss. "Aber wir sind froh darüber, wie viel von unserer Politik wir durchgesetzt haben". Laut Medienberichten soll die neue Regierung im Laufe des Dienstags präsentiert werden.

Piraten konnten keine Regierung bilden

Im November waren bereits erste Koalitionsverhandlungen zwischen den drei Parteien gescheitert. Daraufhin unternahmen die Links-Grünen und die Piratenpartei den Versuch, eine Regierung zu bilden - ebenfalls ohne Erfolg. Deshalb wurden die Konservativen erneut beauftragt, eine Regierung zu bilden.

Auch nach der Regierungsbildung bleibt unklar, ob es ein Referendum zum EU-Beitritt geben wird. Während die Konservativen einen EU-Beitritt ablehnen, sind die Parteien Bright Future und Vidreisn dafür.

Eigentlich hätte erst in diesem Jahr das neue isländische Parlament gewählt werden sollen. Die Wahlen waren in Folge des Skandals um die Panama Papers vorgezogen worden. Die Enthüllungen sorgten in der isländischen Politik für großen Wirbel. Ministerpräsident Sigmundur Davíð Gunnlaugsson musste im April zurückgetreten, da sein Name im Zusammenhang mit Finanzgeschäften von Briefkastenfirmen aufgetaucht war. Sigurður Ingi Jóhannsson ist seitdem der kommissarische Premierminister Islands.