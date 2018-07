Im eigenen Luftraum Israelische Armee meldet Abschuss von syrischem Flugzeug

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein syrisches Kampfflugzeug abgeschossen, das in den israelischen Luftraum eingedrungen war. Die Armee teilte mit, dass zwei Patriot-Abwehrraketen auf den syrischen Kampfjet vom Typ Suchoi abgefeuert wurden. Die Maschine sei zwei Kilometer weit in den israelischen Luftraum eingedrungen.

Laut dem israelischen Radio wurde das Flugzeug über den von Israel besetzten Golanhöhen abgefangen. Es könnte allerdings sein, dass es dann auf der Seite der Grenze abgestürzt sei, die Syrien hält. Das Schicksal des Piloten sei unklar.

In den vergangenen Stunden habe es vermehrt Kämpfe in Syrien gegeben, hieß es in der Mitteilung. Daran seien auch syrische Kampfjets beteiligt. Israels Armee sei in erhöhter Alarmbereitschaft.

Raketen aus Syrien näherten sich offenbar am Montag Israel

Am Montag hatte die israelische Armee erklärt, sie habe aus Syrien abgefeuerte Raketen abgefangen. Diese seien im Zuge der Gefechte im Süden Syriens abgeschossen worden, hätten sich israelischem Gebiet genähert, aber nicht konkret auf Israel gezielt.

Die syrischen Regierungstruppen kämpfen im Süden des Bürgerkriegslandes gegen einen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Extremisten kontrollieren dort ein kleines Gebiet an der Grenze zu den Golanhöhen.

Israel verfolgt in dem Krieg offiziell eine Politik der Nichteinmischung. Dennoch bombardiert die israelische Armee seit Jahren in Syrien immer wieder iranische Stellungen und Waffenlieferungen für die libanesische Hisbollah-Miliz.