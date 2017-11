Israel Bahn-Arbeiten am Sabbat - Minister tritt zurück

Der Streit um Bahnarbeiten am jüdischen Ruhetag Sabbat hat in Israel zu einem Ministerrücktritt geführt. Gesundheitsminister Jakov Litzman, der gleichzeitig Chef der ultraorthodoxen Partei Vereinigtes Tora-Judentum ist, gab seinen Posten am Sonntag aus Protest gegen die Wartungsarbeiten offiziell auf. Das berichten israelische Medien.

Die Bahnarbeiten waren am Sabbat durchgeführt worden, um keine Störung des Passagierverkehrs zu verursachen. Nach jüdischem Religionsgesetz ist jedoch am Sabbat, der von Freitagabend bis Samstagabend dauert, jegliche Arbeit verboten.

Litzman sagte, der Sabbat sei ein "hohes Gut", das vor der "Entweihung" geschützt werden müsse. Er könne nicht Teil einer Regierung sein, die gegen die "heiligen Werte des Judentums" verstoße.

Litzmans Partei Vereinigtes Tora-Judentum will laut Medienberichten dennoch vorerst in der rechts-religiösen Regierungskoalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bleiben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Streit über Wartungsarbeiten der Bahn in Tel Aviv Spannungen innerhalb der Regierungskoalition ausgelöst. Kurz vor Beginn der Arbeiten hatte Netanjahu diese gestoppt.