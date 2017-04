Deutsch-Israelischer Streit Netanyahu stellt Treffen mit Gabriel in Frage

Sigmar Gabriels will sich in Israel nicht nur mit israelischen Regierungsvertretern, sondern auch mit israelischen Kritikern der Besetzung von Westjordanland und Ost-Jerusalem treffen. Das hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu auf den Plan gerufen. Der israelische Fernsehsender Channel 2 berichtete am Montagabend, Netanyahu habe gedroht, sein für Dienstag vorgesehenes Treffen mit dem deutschen Außenminister platzen zu lassen, sollte Gabriel an seinem Vorhaben festhalten, Vertreter der Menschenrechtsorganisationen "B'Tselem" und "Breaking the Silence" zu treffen.

Die israelische Regierung hatte dem Auswärtigen Amt in Berlin bereits vor einigen Tagen mitgeteilt, dass Gabriels Reisekalender in Jerusalem auf erheblichen Unmut stoße. Man schätze es grundsätzlich nicht, wenn deutsche Regierungsvertreter linke israelische Nichtregierungsorganisationen (NGOs) träfen, so die Botschaft aus dem Büro des israelischen Ministerpräsidenten. Von Netanyahus angeblicher Drohung, das Treffen mit Gabriel abzusagen, erfuhr die deutsche Seite hingegen erst aus israelischen Medien.

Am Montagabend gab es keinerlei Anzeichen, dass sich der deutsche Vize-Kanzler von den Schlagzeilen beeindrucken lässt. In deutschen Delegationskreisen ging man davon aus, dass Netanyahu Gabriel am späten Dienstagnachmittag wie vorgesehen empfängt. Allerdings wurde bekannt, dass Gabriel die Vertreter der israelischen NGOs erst nach dem Netanyahu-Termin treffen wolle. Ursprünglich war dieser Termin für den frühen Nachmittag geplant. Offenbar handelt es sich dabei um den Versuch, Netanyahu mit einer protokollarischen Geste entgegenzukommen.

Ob der deutsche Außenminister dadurch sein Treffen mit Israels Premier retten kann, ist offen. Am Montagabend zitierte die Nachrichtenagentur AP hohe israelische Regierungskreise, die das Ultimatum an Gabriel bestätigten.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Netanyahu einen hochrangigen Gast aus Europa abstraft. Als sich vor kurzem der belgische Premierminister Charles Michel mit linken israelischen NGOs traf, bestellte das Außenministerium in Jerusalem den belgischen Botschafter ein.

Gabriel selbst hatte sich an seinem ersten Tag in Israel mit Kritik an der israelischen Siedlungspolitik auffallend zurückgehalten. Am Gedenktag für die Opfer der Shoah hatte er zunächst die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht und dort einen Kranz niedergelegt. Der Außenminister betonte anschließend die besondere Verantwortung Deutschlands für den jüdischen Staat.