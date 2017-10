Umstrittener Verkauf Deutschland beteiligt sich finanziell an U-Booten für Israel

Deutschland beteiligt sich an der Beschaffung von drei neuen U-Booten für die israelische Marine. Ein entsprechendes Regierungsabkommen über die finanzielle Unterstützung werde noch am Montag unterzeichnet, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Deutschland hilft bei der angeblich 1,5 Milliarden Euro teuren U-Boot-Deal finanziell, weil es sich für die Sicherheit des Staates Israel besonders verantwortlich fühlt. Die Höhe der Staatshilfen blieb zunächst unklar.

Die neuen U-Boote sollten in Israel ab 2027 die drei bisherigen Marine-Einheiten aus deutscher Produktion ablösen. Die finanzielle Beteiligung gelte vor dem Hintergrund der historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel und dem Beitrag der Bundesrepublik am Schutz und der Existenz des Landes, hieß es weiter.

Am Donnerstag hatten sich nach SPIEGEL-Informationen bereits Kanzleramt, Auswärtiges Amt und das Verteidigungsministerium darauf geeinigt, ein sogenanntes Memorandum of Understanding (MoU) über den Verkauf der drei Thyssenkrupp-Schiffe mit der israelischen Regierung zu unterzeichnen, das sich ungewöhnlich scharf gegen Korruption richtet. Grund sind Bestechungsvorwürfe gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sowie Berater und Vertraute des israelischen Regierungschefs.

Bevor die U-Boote geliefert werden könnten, müssten sämtliche Ermittlungen eingestellt und alle Verdachtsmomente ausgeräumt sein, heißt es in Paragraf zehn des MoU. Das genaue Verfahren soll in gegenseitigen Briefen geregelt werden. In dem Notenaustausch behält sich die Bundesregierung das Recht vor, die U-Boote selbst dann nicht zu liefern, wenn die israelische Regierung die Affäre einseitig für beendet erklärt.