Streit über Besuchsrechte am Tempelberg Verletzte bei Zusammenstößen von Palästinensern und Polizei

Ein Palästinenser soll schwer verwundet worden sein, zwei Polizisten wurden mit Steinen und Brandflaschen beworfen: Bei Unruhen in der Nähe des Tempelbergs in Jerusalem sind in der Nacht zu Mittwoch 14 Palästinenser und zwei Polizisten verletzt worden. Hintergrund der angespannten Situation sind verschärfte Sicherheitschecks für Muslime an der heiligen Stätte. Die Kontrollen hatte Israel am Sonntag nach einem blutigen Attentat am Freitag eingeführt.

Der Tempelberg mit der Klagemauer sowie der Al-Aksa-Moschee und dem Felsendom ist für Juden wie auch Muslime eine wichtige heilige Stätte. Der Streit über die Besuchsrechte, also wer den Hügel betreten und dort beten darf, hatte schon in der Vergangenheit zu Spannungen und Gewalt geführt.

Ein Palästinenser sei in der von einem Gummimantelgeschoss schwer verwundet worden, teilte das Palästinensische Rote Kreuz mit. Polizisten wurden laut einer Polizeisprecherin mit Steinen und Brandflaschen beworfen. Bereits in der Nacht zu Dienstag hatte Zusammenstößen mit der Polizei gegeben. 50 Palästinenser wurden dabei verletzt worden.

"Tag des Zorns"

Die Fatah-Partei von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hatte für Mittwoch zu einem "Tag des Zorns" aufgerufen. Auch die radikalislamische Hamas und der Islamische Dschihad riefen zu Protesten und Gewaltakten gegen Sicherheitskräfte im Westjordanland und im Gazastreifen auf.

Vertreter der Palästinenser hatten immer wieder die Befürchtung geäußert, Israel wolle nach und nach die Kontrolle über den Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) übernehmen. Gerade vor diesem Hintergrund kritisierte der Großmufti von Jerusalem, Mohammed Ahmed Hussein, die Einrichtung von Sicherheitsschleusen mit Metall-Detektoren. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte bereits am Freitag betont, er werde den Status quo nicht verändern.