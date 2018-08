Erstmals seit 2014 Raketenalarm in israelischer Stadt Beer Sheva

Die Sirenen ertönten in der ganzen Stadt: Erstmals seit 2014 wurde in der israelischen Stadt Beer Sheva Raketenalarm ausgelöst. Das bestätigte das israelische Militär. Explosionen seien bisher jedoch nicht gemeldet worden, hieß es weiter.

Beer Sheva ist mit rund 200.000 Einwohnern die größte Stadt im Süden Israels. Sie liegt etwa 50 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Zuletzt war eine Rakete im Jahr 2014 so weit geflogen.

Die Gewalt im Nahen Osten eskaliert seit Tagen. Bereits in der vergangenen Woche war ein präparierter Ballon in Beer Sheva gelandet. Von palästinensischer Seite werden immer wieder präparierte Winddrachen und Brandballons losgeschickt. Diese zielen auf die Äcker der Landwirte in den umliegenden israelischen Kibbutzim. Durch hunderte Feuer sind bislang 2800 Hektar Ackerland verbrannt.