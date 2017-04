Netanyahu-Eklat Ex-Geheimdienstchef warnt vor deutsch-israelischer Krise

Angesichts des Eklats um den Besuch von Außenminister Sigmar Gabriel sorgen sich auch Parteifreunde von Premier Benjamin Netanyahu um die deutsch-israelischen Beziehungen. "Deutschland ist für Israel in Europa und der Welt ein Schlüsselland", sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im israelischen Parlament Avi Dichter in der aktuellen Ausgabe des SPIEGEL.

Bereits Ende März hatte Dichter, der früher den israelischen Inlandsgeheimdienst leitete, Gabriel in Berlin getroffen. Es werde für die politische Elite immer schwerer, berechtigte israelische Interessen zu verteidigen, weil die deutsche Bevölkerung Israel gegenüber immer kritischer werde, sagte der Außenminister zu seinem Gast. "Gabriel äußerte die Befürchtung, dass die junge Generation sich gegenüber dem jüdischen Volk weniger verpflichtet fühlt", berichtet Dichter. "Jede Reduzierung der deutschen Unterstützung für Israel ist sehr besorgniserregend", warnt er.

DPA/ EPA/ OAK BESSON Avi Dichter (Archiv)

Der Abgeordnete des rechtsgerichteten Likud äußert sein Bedauern, dass er auf die ernsten Anliegen Israels in Berlin "keine ernsthaften Antworten" erhalten habe. Dichter wirft der Bundesregierung vor, mehr auf die Führung der Palästinenser in Ramallah als auf die israelische Regierung zu hören. "Zu meinem Bedauern lassen sich Außenminister Gabriel und andere Abgeordnete des deutschen Parlaments mit Lügen füttern und fallen ein ums andere Mal in die Fallen, die ihnen die Palästinenser stellen." An Israels Rückzug aus dem Sinai 1982 und aus Gaza im Jahr 2005 könne man sehen, dass Jerusalem sehr wohl bereit sei, aus Siedlungen abzuziehen, sagt Dichter.

Ebenso wirft der Ex-Geheimdienstchef der Bundesregierung vor, die Bedrohung durch Iran herunterzuspielen. "Deutschland und die EU verschließen die Augen vor der iranischen Gefahr", kritisiert Dichter. Auch nach dem Atomabkommen sei die Islamische Republik sowohl nuklear als auch konventionell eine Bedrohung für Israel und die Welt. "Es ist erstaunlich, wie sich die deutsche Führung vom Atomabkommen mit Iran blenden lässt", sagt Dichter.