Nach Raketenbeschuss Israelisches Militär greift Ziele in Gaza an

Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden nach einem Raketeneinschlag im Großraum Tel Aviv: Israel hat mit dem Beschuss von Zielen im Gazastreifen begonnen. Dabei ist nach Augenzeugenberichten ein mehrstöckiges Gebäude zerstört worden. Man nehme Ziele der radikal-islamischen Hamas ins Visier, teilte das israelische Militär mit.

Die Militärführung hatte zuvor die Hamas für den Raketenangriff nördlich der israelischen Metropole verantwortlich gemacht. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu betonte bei einem Besuch in Washington, Israel werde keine Angriffe auf sein Staatsgebiet dulden (Mehr zur Wahlkampfreise Netanjahus lesen Sie hier).

In Gaza waren nach Berichten der Nachrichtenagentur Reuters Explosionen zu hören. Aus Sicherheitskreisen der Palästinenser und von Hamas-Medien verlautete, eine Hamas-Stellung nahe Gaza-Stadt sowie ein Trainingslager im Norden des Gazastreifens seien getroffen worden.

Said Khatib/ AFP Rafah, Gazastreifen

Es galt als wahrscheinlich, dass die in dem Küstenstreifen am Mittelmeer herrschende Hamas vorgewarnt war und beide Einrichtungen zuvor evakuiert worden waren. Israelische Medien hatten vor Beginn der Angriffe auf Gaza berichtet, dass Truppen zur Verstärkung an die Grenze zum Palästinensergebiet geschickt würden. Zwei zusätzliche Infanterie-Brigaden und Panzertruppen seien für den Einsatz mobilisiert worden.

In der Nacht zu Montag waren sieben Israelis durch einen Raketenangriff nördlich von Te Aviv verletzt worden. Das israelische Militär hatte dafür die Hamas verantwortlich gemacht. Netanyahu, der in Israel nicht nur Premier, sondern auch Verteidigungsminister ist, nannte den Angriff in Washington ein abscheuliches Verbrechen. Er wollte seinen Besuch in den USA deshalb vorzeitig beenden. Unmittelbar nach einem Gespräche mit Trump wollte er zurückfliegen, erklärte Netanyahu.

In Washington betonte Trump, Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung. Netanyahu sagte, Israel werde alles erforderliche für die Sicherheit seiner Bürger unternehmen. Die Lage in Israel ist vor der Parlamentswahl am 9. April gespannt. Am Montag unterzeichnete Donald Trump ein Dekret, in dem er die Souveränität Israels über die Golanhöhen anerkennt.