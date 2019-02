Israel Netanyahus Gegner schmieden Allianz

Vor den vorgezogenen Parlamentswahlen in Israel haben sich die beiden wichtigsten Herausforderer von Regierungschef Benjamin Netanyahu auf ein Bündnis geeinigt. Ex-Generalstabschef Benny Gantz und der Zentrumspolitiker Jair Lapid kündigten die Bildung einer gemeinsamen Liste an. Im Falle eines Erfolgs bei der Wahl Anfang April wollen sie sich demnach als Regierungschefs abwechseln.

Netanyahu hatte nach einer wochenlangen Regierungskrise Ende Dezember seinen Widerstand gegen vorgezogene Neuwahlen aufgegeben. Sie finden am 9. April statt. Der Ministerpräsident steht wegen Korruptionsvorwürfen stark unter Druck. Er hat ein Bündnis ultrarechter Parteien um seine Likud-Partei geschmiedet.

Benny Gantz hatte im Dezember seine Partei "Widerstandskraft für Israel" gegründet, die in Umfragen auf den zweiten Platz vorrückte. Der frühere Verteidigungsminister Mosche Jaalon hat sich der Partei angeschlossen. Auch der ehemalige Generalstabschef Gabi Aschkenasi gehöre dem Bündnis an, hieß es in der Erklärung. Jair Lapid ist Gründer und Vorsitzender der oppositionellen Zukunftspartei (Jesch Atid). Sie hat derzeit elf von 120 Sitzen in der Knesset.

Gantz, Lapid und Jaalon hätten sich aus einem "tiefen nationalen Verantwortungsbewusstsein" auf die Bildung der neuen Liste geeinigt, teilte die Zukunftspartei mit. Diese Partei werde "als neue Regierungspartei Israels dienen". Das Führungsteam wolle "die Sicherheit Israels garantieren und die gespaltene israelische Gesellschaft einen".

Die neue Liste wird bei der Wahl dem rechten Bündnis gegenüberstehen, dessen Gründung Netanyahu am Vorabend bekannt gegeben hatte. Ihm gehören die ultrarechten Parteien Jüdisches Heim, Nationale Union und Jüdische Kraft an. Ihre gemeinsame Liste solle sicherstellen, dass "die Stimmen der Rechten nicht verloren gehen", sagte Netanyahu am Mittwochabend. Netanyahus konservative Likud-Partei behält ihre eigene Liste.