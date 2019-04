Israel vor der Wahl Premier Netanyahu setzt auf den rechten Weg

61 ist die magische Zahl: 61 Sitze im israelischen Parlament braucht jeder Premierminister für eine Regierungsmehrheit. Diese Zahl werden sowohl Amtsinhaber Benjamin Netanyahu mit seiner Likud-Partei als auch sein Herausforderer Benny Gantz mit seiner Liste "Blau und Weiß" weit verfehlen.

Laut den letzten Umfragen vor der Parlamentswahl am Dienstag können sich zwar beide Parteien gute Chancen ausrechnen, stärkste Partei zu werden: Der staatliche Fernsehsender Kan sieht Likud mit 31 zu 30 Mandaten im Vorteil, in der Umfrage des privaten Senders Channel 13 liegen beide Parteien gleichauf. Die "Jerusalem Post" prognostiziert, dass "Blau und Weiß" mit 28 Sitzen ein Mandat mehr erringt als Likud.

Israels Generalstaatsanwalt hat Netanyahu im Visier

Trotzdem geht Netanyahu als Favorit in die Wahl: Das liegt an der Stärke anderer rechter und religiöser Parteien. Die orthodoxe Schas-Partei, die Union der rechten Parteien, die Partei Hayamin Hehadash, "Die Neue Rechte" von Justizministerin Ayelet Shaked, und die Zehut-Partei - ein bizarres Bündnis aus Nationalisten und Cannabis-Aktivisten - dürften sicherstellen, dass Netanyahu am Ende eine Regierungsmehrheit von mindestens 61 Mandaten in der Knesset gewinnt.

Und das, obwohl dem Regierungschef mehrere Anklagen drohen:

Israels Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit ermittelt gegen Netanyahu wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Vertrauensmissbrauchs.

Außerdem droht ihm juristischer Ärger rund um die Lieferung deutscher U-Boote nach Ägypten. Netanyahu soll dem Deal zugestimmt haben, ohne das Verteidigungsministerium zu informieren; Israels Premier wurde aus Sicherheitsgründen vorab über die Lieferung an das arabische Nachbarland informiert.

Mandelblit hat deutlich gemacht, dass er Anklage gegen den Premierminister erheben will, vorher will er aber Netanyahu persönlich anhören - das wird wohl voraussichtlich erst im Sommer passieren.

Netanyahu inszeniert sich als Opfer einer politischen Justiz und linker Medien. Ganz wie sein enger politischer Freund Donald Trump:

Vor zwei Wochen trafen sich die beiden Regierungschefs zuletzt im Weißen Haus. Dort besiegelte der US-Präsident die Anerkennung der israelischen Souveränität über die seit 1967 besetzten syrischen Golanhöhen - ein Völkerrechtsbruch, aber nicht der erste.

Zuvor hatte Trump bereits Jerusalem - einschließlich des seit 1967 besetzten arabischen Ostteils - als israelische Hauptstadt anerkannt und die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt.

Die Allianz Trump-Netanyahu setzte damit um, was alle israelischen Regierungen seit Jahrzehnten forderten. Die Männerfreundschaft zum US-Präsidenten ist ein politisches Pfund, mit dem Netanyahu im Wahlkampf wuchert.

So lange Netanyahu in Jerusalem und Trump in Washington an der Macht sind, können im Konflikt mit den Palästinensern weitere Tatsachen geschaffen werden, die gut für Israel sind - mit dieser Perspektive buhlt Netanyahu um Stimmen. Kurz vor der Wahl stellte er eine Annexion von Teilen des seit 1967 besetzten Westjordanlandes in Aussicht. Hier geht es um die vielen Siedlungen, in denen rund 600.000 Menschen leben und um das strategisch wichtige Jordantal. Eine einseitige Annexion des Gebiets durch Israel wäre ebenfalls ein Bruch des Völkerrechts - aber auch diesem dürfte Trump zustimmen.

Doch Netanyahu kann nicht nur gut mit Trump - fünf Tage vor der Wahl demonstrierte er auch erneut sein ausgezeichnetes Verhältnis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zwar sind beide Staaten im Syrien-Konflikt schon mehrfach aneinandergeraten, gleichwohl betonen die beiden Staatsmänner ihre hervorragenden Arbeitsbeziehungen - die sich ebenfalls für Israel bezahlt machen.

In der vergangenen Woche wurde mit russischer Hilfe das Schicksal des 1982 im Libanonkrieg verschwundenen israelischen Soldaten Zachary Baumel geklärt. Russische Truppen hatten den Leichnam des Mannes in Syrien ausfindig gemacht. Am Donnerstag konnten seine sterblichen Überreste auf dem Herzlberg in Jerusalem beigesetzt werden.

Die Wahlliste "Blau und Weiß" von Benny Gantz kann da nicht mithalten. Jair Lapid, der sich im Falle eines Wahlsiegs das Ministerpräsidentenamt mit dem Ex-Generalstabschef teilen soll, hat am Freitag Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Paris besucht.

Wahlentscheidend dürften jedoch weniger die Treffen mit ausländischen Spitzenpolitikern sein, sondern vielmehr die Frage, wer die unentschlossenen Wähler am Dienstag selbst am besten mobilisiert. Soziale Medien spielen dabei eine Rolle.

Bei der letzten Wahl 2015 hatte Netanyahu am Wahltag selbst Panik unter seinen Anhängern geschürt, als er sagte, "Horden von Arabern" würden in Bussen zu den Wahllokalen gebracht, um eine linke Regierung zu wählen.

In diesem Wahlkampf setzte er wieder auf sein Medienimperium - Facebook, Twitter, den parteieigenen Internetsender. Die entscheidende Plattform wird aber der Kurznachrichtendienst WhatsApp werden.

Schnell, anonym - und eine hohe Reichweite: Nach Angaben der Tageszeitung "Haaretz" haben 90 Prozent der Israelis, die das Internet nutzen, WhatsApp. Am Dienstag dürfte es besonders häufig "Bing" machen, ein Schneeballsystem der verschiedenen Parteien in Gang gesetzt werden und Kettennachrichten verschickt werden. Bis 22 Uhr, wenn die letzten Wahllokale schließen und klarer sein wird, wie Israels zehnter Ministerpräsident heißt.