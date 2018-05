An der Grenze zu Syrien Israel meldet Raketenangriff Irans auf Golanhöhen

Iranische Truppen haben nach Angaben der israelischen Armee in der Nacht zum Donnerstag von Syrien aus israelische Armeestellungen auf den Golanhöhen mit Raketen beschossen. Bei den Angriffen seien mehrere Armee-Stützpunkte entlang der Grenze zu Syrien angegriffen worden. Insgesamt seien rund 20 Geschosse abgefeuert worden. Einige Raketen seien abgefangen worden, erklärte Militärsprecher Jonathan Conricus.

"Wir sehen diese iranische Attacke auf Israel als sehr schwerwiegend an." Er sagte, für den Angriff seien nach israelischen Informationen die Al-Quds-Brigaden verantwortlich, die Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden. Es seien mehrere israelische Militärposten attackiert worden. Israels Armee habe reagiert, sagte Conricus ohne Details zu nennen. Es gebe keine Informationen zu israelischen Opfern.

Israel rechnet seit Tagen mit einem baldigen Angriff Irans auf seine Nordgrenze und hat deshalb die Sicherheitsvorkehrungen in Teilen Nordisraels und besonders auf den Golanhöhen verschärft. Die Armee hatte nach der Beobachtung "ungewöhnlicher Aktivitäten" iranischer Truppen in Syrien am Dienstag auch den Zivilschutz angewiesen, Schutzbunker für die Zivilbevölkerung zu öffnen. Zudem wurden zusätzliche Luftabwehr-Batterien in Nordisrael stationiert und einige Reservisteneinheiten mobilisiert.

Israelische Geheimdienste warnen seit einigen Tagen vor einem iranischen Vergeltungsangriff auf Israel für einen Luftangriff, bei dem am 9. April in Syrien sieben iranische Militärangehörige getötet worden waren. Syrien und Iran machen Israel dafür verantwortlich. Israel hat angekündigt, den Aufbau einer dauerhaften iranischen Militärpräsenz nahe seiner Grenze um jeden Preis zu verhindern. Iran hat Israel wiederholt mit Vernichtung gedroht und unterstützt die israelfeindliche Hisbollah, die vom Libanon aus operiert.