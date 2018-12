Rückzug von US-Truppen Israel erwägt, Einsatz in Syrien auszuweiten

Israel will nach dem Abzug der US-Streitkräfte aus Syrien dort notfalls noch stärker gegen eine iranische Präsenz vorgehen. "Die Entscheidung, 2000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen, wird unsere konstante Politik nicht ändern", sagte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu nach Angaben seines Büros. "Wir werden weiter gegen den Versuch des Irans vorgehen, sich dauerhaft militärisch in Syrien zu etablieren, und wenn nötig werden wir unseren Einsatz dort noch ausweiten."

Mit der Ankündigung eines vollständigen Rückzugs der US-Truppen aus Syrien hat Donald Trump viele überrascht. "Wir haben den IS in Syrien besiegt, mein einziger Grund, während der Trump Präsidentschaft dort zu sein", twitterte der US-Präsident am Mittwoch. Nach heftiger Kritik änderte Trump am Samstag seine Aussage zwar in "weitgehend besiegt", doch die Entscheidung steht - und bringt die Verbündeten der USA in Syrien in Bedrängnis.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. Dezember 2018

Trumps Entscheidung war auch in den USA heftig kritisiert worden. Der US-Sonderbeauftragte für die Anti-IS-Koalition, Brett McGurk, hat nach dem ankündigten Truppenabzug sein Amt vorzeitig niedergelegt. Die "New York Times" zitierte aus einer E-Mail an dessen Mitarbeiter: Die Entscheidung sei ein Schock und eine totale Umkehr der bisherigen Politik. Sie habe Koalitionspartner konfus und ausländische Mitkämpfer perplex gemacht.

US-Verteidigungsminister James Mattis hatte wegen grundlegender Meinungsverschiedenheiten mit Trump in dieser wie auch in anderen Fragen bereits zuvor seinen Rücktritt angekündigt.

"Unsere Zusammenarbeit mit den USA geht weiter"

Nach einem Abzug der US-Truppen wächst das Gewicht anderer Staaten, die in den nun fast acht Jahre langen Syrien-Konflikt eingegriffen haben - wie Russland, die Türkei und Iran. Netanyahu sagte dazu: "Ich möchte jene beruhigen, die sich Sorgen machen. Unsere Zusammenarbeit mit den USA geht mit aller Kraft weiter, und zwar in vielen Bereichen." Man kooperiere unter anderem weiter im operativen Bereich, in Geheimdienstangelegenheiten und in Sicherheitsfragen.

Der israelische Generalstabschef Gadi Eisenkot sagte am Sonntag nach Medienberichten, der US-Abzug aus Syrien sei zwar ein "bedeutsames Ereignis", man dürfe die Auswirkungen aber auch nicht übertreiben. "Wir haben uns jahrzehntelang allein mit dieser Front auseinandergesetzt."

Auswirkungen auf Deutschland

Der angekündigte Truppenabzug der USA hat voraussichtlich auch Auswirkungen auf den Bundesweheinsatz in Syrien. Deutschland ist im Irak und in Syrien mit "Tornado"-Aufklärungsflugzeugen und einem Tankflugzeug am internationalen Kampf gegen die Terrormiliz IS beteiligt. "Für die "Tornados" macht es keinen Sinn mehr, weiter über Syrien zu fliegen. Denn ihre Aufklärungsfotos sind ja in erster Linie für die Amerikaner bestimmt", sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour der "Saarbrücker Zeitung".

Die USA haben nach Angaben der Regierung bereits begonnen, ihre Soldaten aus Syrien abzuziehen. Zudem wird diskutiert, auch die Hälfte der US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Dort beteiligt sich die Bundeswehr mit bis zu 1300 Soldaten an der Nato-Ausbildungsmission "Resolute Support" für afghanische Sicherheitskräfte. In Afghanistan könnte die Bundeswehr ohne die Amerikaner und ihre Hilfe beim Schutz, der Aufklärung und der Logistik nicht bleiben, sagte Nouripour.

Nach Ansicht des Obmanns der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss, Roderich Kiesewetter (CDU), müsste die Bundeswehr nach einem Abzug der Amerikaner deren Aufgaben mit übernehmen und damit ihren Einsatz ausweiten - oder ebenfalls abziehen. "Wenn der Schutz unserer Soldaten nicht mehr sicher ist, wird es schwer sein, eine neue Mehrheit im Bundestag zu finden", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".