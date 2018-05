Israel-Protokolle "Worauf ich stolz bin? Einen Staat zu haben"

Dua Khalaf, 30, Palästinenserin, Kellnerin

Ich lebe im Westjordanland und arbeite in Jerusalem. Ich finde an der ganzen Situation und an Israel eigentlich nichts gut. Gut ist es schlicht deshalb, weil eben hier in dieser Gegend meine Heimat ist. Es sind so viele Dinge schwierig und sie sind in den letzten Jahren, seitdem Israel die Mauer zwischen Westjordanland und Jerusalem gebaut hat, noch viel schwieriger geworden. Ich kann nicht einfach nach Jerusalem fahren, ich brauche immer eine spezielle Erlaubnis. Obwohl ich auch einen amerikanischen Pass habe, weil meine Familie lange in den USA gelebt hat. Und obwohl meine Mutter in Jerusalem wohnt. Ich finde es schrecklich immer über Checkpoints zu müssen, aber mit der Zeit gewöhnt man sich an alles. Ob es in den nächsten Jahrzehnten Frieden gibt? Soll ich ehrlich sein? Ich glaube nicht daran. Diese Gegend ist zu verwachsen mit diesem Konflikt - dieser Konflikt gehört hierher.