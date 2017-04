Nahost-Konflikt Israel riegelt Palästinensergebiete ab

Aus Sorge vor Anschlägen hat Israel die Palästinensergebiete für 72 Stunden abgeriegelt. Ausgenommen von dieser Maßnahme, die bis Dienstag um Mitternacht gelten soll, sind humanitäre Ausnahmefälle.

Die israelischen Behörden haben diese Entscheidung mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage getroffen: Ab Sonntagabend gedenkt das Land seiner gefallenen Soldaten, am Dienstag wird dann der 69. Unabhängigkeitstag gefeiert.

Israel schließt die Übergänge in die Palästinensergebiete an jüdischen Feiertagen routinemäßig und begründet dies meist mit der Angst vor Anschlägen.

Bestehende Einreisegenehmigungen für Palästinenser wieder zurückgezogen

Einreisegenehmigungen für 225 Palästinenser, die am Sonntagabend in Tel Aviv an einer Zeremonie der Organisation "Kämpfer für den Frieden" teilnehmen wollten, wurden von der zuständigen israelischen Behörde wieder zurückgezogen.

Hintergrund der Entscheidung sei der Anschlag eines jungen Palästinensers in Tel Aviv vor einer Woche, erklärten die Behörden. Dabei waren vier Menschen verletzt worden.

Die Tageszeitung "Haaretz" schrieb, der 18-Jährige habe mithilfe der Organisation Natural Peace Tours eine eintägige Reisegenehmigung in Israel erhalten.

In der vergangenen Woche ist das deutsch-israelische Verhältnis aufgrund der Palästina-Politik der Netanyahu-Regierung deutlich abgekühlt. Der Grund: Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) wollte sich auf seiner Nahostreise mit Vertretern zweier umstrittener israelischer Menschenrechtsorganisationen treffen, die Israels Besatzungspolitik kritisieren.

Ministerpräsident Netanyahu hatte das Treffen daraufhin platzen lassen und Gabriel "Instinktlosigkeit" vorgeworfen. Der deutsche Außenminister hat sich gegen Vorwürfe des israelischen Regierungschefs verwahrt, er habe den diplomatischen Eklat beim Israel-Besuch verursacht. "Ich habe gar nichts eskaliert", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.