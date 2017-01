Zerstörung von Beduinendorf in Israel Kein Ort zum Leben

Das Dorf, über das Israel streitet, besteht nur aus ein paar Dutzend Häusern. Rund tausend Menschen leben in Umm al-Hiran, einem kleinen Fleck am Rande der Negev-Wüste. Ihre Häuser, manche sind kaum mehr als Blechhütten, sind weder an das Wasser- noch an das Stromnetz angeschlossen.

Umm al-Hiran ist eine von 46 Beduinensiedlungen in Israel, die nicht offiziell anerkannt werden. Israels Oberster Gerichtshof hat deshalb die Zerstörung des Dorfes angeordnet. Die arabischen Beduinen sollen Platz machen für ein jüdisches Dorf, das der Staat an gleicher Stelle errichten will. Ihre neue Heimat soll das Dorf Hura werden, ein erst 1989 gegründeter Ort, in das Stück für Stück die Bewohner der illegalen arabischen Dörfer im Negev übersiedeln sollen.

Am Mittwochmorgen kamen Polizisten mit schwerem Gerät nach Umm al-Hiran, um die ersten Häuser zu zerstören. Hunderte Anwohner und Demonstranten stellten sich ihnen entgegen - angeführt von mehreren arabischen Knesset-Abgeordneten. Die Auseinandersetzungen eskalierten schon vor Sonnenaufgang, als ein Dorfbewohner mit seinem Auto in eine Gruppe von Polizisten fuhr. Dabei wurde der 34 Jahre alte Polizist Erez Levi getötet. Die Sicherheitskräfte erschossen den Mann am Steuer, den 50 Jahre alten Mathematiklehrer Yacoub Abu al-Qiyan.

Anschlag oder Unfall?

Für die Polizei ist der Fall klar: Qiyan raste absichtlich in die Polizistengruppe. Er ist ein Terrorist, der vom "Islamischen Staat" (IS) und den Anschlägen in Nizza und Berlin inspiriert wurde. Seine Familie bestreitet das: Qiyan habe die Kontrolle über sein Auto verloren, nachdem die Polizisten auf ihn schossen.

Ein Polizeivideo, das aus einem Helikopter aufgenommen wurde, zeigt den Vorfall, kann das Geschehen aber nicht aufklären: Zu sehen ist, wie sich Beamte langsam Qiyans Auto nähern, der mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs ist. Dann gibt ein Polizist mehrere Schüsse ab. Erst danach beschleunigt Qiyan plötzlich und rast in die Gruppe von Sicherheitskräften. Gilad Erdan, Minister für öffentliche Sicherheit, behauptet, der Beamte habe Warnschüsse abgegeben, weil der Fahrer auf Zurufe nicht reagiert habe. Augenzeugen entgegnen, Qiyan habe sich erschrocken und deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Außerdem sei es dunkel gewesen.

Arabische Parlamentsabgeordnete werfen Regierung und Polizei vor, sie wollten Qiyan zum IS-Terroristen abstempeln und damit den Widerstand gegen die Zerstörung von Umm al-Hiran diskreditieren. Sie verweisen darauf, dass Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in den vergangenen Wochen mehrfach vorschnell arabische Israelis als Terroristen brandmarkte: Als im November landesweit Großbrände ausbrachen, bezichtigte der Premier palästinensische Extremisten, gezielt jüdische Wohnviertel niederbrennen zu wollen; von einer "Feuer-Intifada" war die Rede. Bis jetzt ist jedoch kein arabischer Israeli wegen Brandstiftung angeklagt worden, der letzte Verdächtige kam in der vergangenen Woche frei.

Als am 8. Januar in Jerusalem ein Palästinenser mit einem Lastwagen in Ost-Jerusalem in eine Gruppe Soldaten raste und vier Menschen tötete, bezeichnete Netanyahu den Mann als IS-Terroristen. Bislang haben die Ermittler aber keine Beweise vorgelegt, die belegen, dass der Täter mit dem IS in Kontakt stand oder von der Terrororganisation beeinflusst wurde.

Sicherheitsminister Erdan verweist darauf, dass Qiyan an einer Schule in der Ortschaft Hura lehrte, in der im vergangenen Jahr vier Lehrer verhaftet wurden, weil sie unter Kollegen und Schülern für den IS geworben haben sollen. Ein Beleg dafür, dass auch Qiyan Sympathien für den IS hegte, ist das aber nicht.

Viele Araber sehen sich als Bürger zweiter Klasse

Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet beobachtet mit Sorge, dass die Ideologie der Dschihadisten unter den rund 200.000 Beduinen im Land immer mehr Zustimmung findet. Der arabische Knesset-Abgeordnete Ahmad Tibi sieht darin jedoch nur die Folge systematischer Diskriminierung durch den israelischen Staat. Nichtjüdische Araber würden als Bürger zweiter Klasse behandelt. Das zeige sich auch in der Zerstörung von Umm al-Hiran und anderen Beduinensiedlungen.

Das Oberste Gericht hatte 2015 geurteilt, dass die Beduinen - fast alle gehören zur Großfamilie Qiyan - ihre Häuser illegal auf Staatsland errichtet hatten. Die Dorfbewohner verwiesen vergeblich darauf, dass der Staat selbst sie 1956 dorthin geschickt hatte, nachdem auf ihrer bisherigen Heimat der Kibbutz Schoval gegründet worden war. Nun sollen sie erneut Platz machen, für die jüdischen Bewohner des zu errichtenden Ortes Hiran.

Gegenüber illegalen jüdischen Siedlungen ist der israelische Staat weitaus nachsichtiger: Das Oberste Gericht hatte schon 2014 angeordnet, bis zum 25. Dezember 2016 die Siedlung Amona im besetzten Westjordanland zu räumen. Siedler hatten den Außenposten 1995 auf palästinensischem Land gegründet, inzwischen leben knapp 50 Familien dort. Weil sich die Siedlerlobby aber querstellte, ist die Frist zur Räumung bis zum 8. Februar verschoben worden. Ob Amona bis dahin tatsächlich aufgegeben wird, ist ungewiss. Denn die jüdischen Siedler sind mit mehreren Ministern und der Partei "Jüdisches Heim" in der Regierung vertreten. Die arabischen Beduinen sind machtlos.