Korruptionsvorwürfe Tausende Israelis demonstrieren gegen Netanjahu

Die Proteste fanden das zweite Wochenende in Folge statt: Tausende Israelis haben am Samstagabend in Tel Aviv gegen Korruption und den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu demonstriert. Beim "Marsch der Schande" über den zentralen Rothschild-Boulevard bis zum Nationaltheater Habima forderten Demonstranten Netanjahus Rücktritt wegen Korruptionsvorwürfen gegen ihn und politische Vertraute.

Netanjahus regierende Likud-Partei warf den Demonstranten in einer Stellungnahme vor, sie betreibe eine "Spaltung" des israelischen Volkes, während Israel in der Jerusalem-Krise international unter Druck stehe.

Einige Demonstranten trugen Schweinemasken. In Sprechchören riefen Teilnehmer des Protests "Schande", "Mafia" und "Korrupte müssen gehen".

Netanjahu wird vorgeworfen, in mindestens zwei Korruptionsfälle verwickelt zu sein. Bei einem soll er illegal Geschenke reicher Geschäftsleute entgegengenommen haben. Außerdem soll er versucht haben, unrechtmäßig Einfluss auf die Medienberichterstattung zu nehmen. Netanjahu hat die Verdächtigungen stets zurückgewiesen und als "Hexenjagd" kritisiert.

Arabische Liga fordert Trump zur Rücknahme der Entscheidung auf

Der Protest in Tel Aviv ist für Netanjahu derzeit allerdings nur ein Kampf von vielen. Die Entscheidung der USA, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, löste in den palästinensischen Gebieten und international heftige Reaktionen aus. Die Arabische Liga stellte sich einmütig gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump. Die Außenminister des Staatenbundes forderten die USA am Sonntag in Kairo auf, ihren Beschluss zur Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem zu revidieren. Trumps Entscheidung bedeute eine "gefährliche Verletzung des internationalen Rechts" und schüre die Gewalt in der Region.

Trump hatte seinen Beschluss am Mittwoch verkündet. Danach kam es in vielen muslimisch geprägten Ländern zu Protesten gegen die USA und Israel. In den Palästinensergebieten kam es zu Ausschreitungen. Am Samstag flog die israelische Luftwaffe Angriffe auf den Gazastreifen und tötete nach Angaben der radikal-islamischen Hamas zwei ihrer Mitglieder.

Die Außenminister der Arabischen Liga bezeichneten Trumps Ankündigung nach ihrer Dringlichkeitssitzung als nichtig. "Die Entscheidung hat keine rechtliche Bedeutung, ... sie vertieft die Spannungen, löst Verärgerung aus und droht die Region in noch mehr Gewalt und Chaos zu stürzen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Mit dem Schritt wendet sich Trump vom bisherigen Kurs der USA und Europas ab, wonach über den Status Jerusalems erst in Verhandlungen mit den Palästinensern entschieden werden kann. Diese beanspruchen den Ostteil von Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen Palästinenserstaates.

Von Sanktionen gegen die USA war in der Erklärung nicht die Rede. Am Rande der Sitzung hatte Libanons Außenminister Gebran Bassil gefordert: "Gegen diese Entscheidung müssen vorsorgliche Maßnahmen ergriffen werden." Zunächst müssten dies diplomatische Maßnahmen sein, dann politische und wirtschaftliche Sanktionen. Zudem sprachen sich die Außenminister für eine Resolution des UN-Sicherheitsrats gegen die USA aus.

Netanjahu wirft Europäern Doppelmoral vor

Trumps Entscheidung hatte auch in Europa Kritik hervorgerufen. Netanjahu hielt den Europäern nun vor, unterschiedliche Maßstäben anzulegen. "Ich höre (aus Europa) viele Stimmen, die Präsident Trumps historische Ankündigung verurteilen. Aber ich habe keine Verurteilung des Raketenbeschusses auf Israel gehört, der (nach der Ankündigung) kam, und der entsetzlichen Hetze gegen uns."

Am Sonntag wird Netanjahu zu einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erwartet. Am Montag soll ein Treffen mit Außenministern der Europäischen Union in Brüssel folgen.