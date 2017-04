Vermittlerrolle im Nahostkonflikt Israel lässt Gabriel abblitzen

Der israelische Botschafter in Deutschland, Yakov Hadas-Handelsman, ist gegen eine deutsche Vermittlerrolle im Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern. "Wir brauchen keinen Vermittler, wir kennen uns genau", sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor der Nahostreise von Außenminister Sigmar Gabriel.

Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hatte sich bei seinem Berlinbesuch vor einem Monat eine deutsche Vermittlung gewünscht. Derzeit spielen die USA neben den beiden Konfliktparteien die wichtigste Rolle bei der Suche nach einer Lösung im Nahostkonflikt.

Hadas-Handelsman gab den Palästinensern die Schuld daran, dass der Konflikt derzeit so festgefahren ist. "Wenn die internationale Gemeinschaft helfen will, dann sollte sie die Palästinenser zur bedingungslosen Rückkehr an den Verhandlungstisch bewegen", sagte er. "Die denken, dass sie alle Vorteile kassieren können, ohne dass sie dafür zahlen müssen. Es muss aber ein gegenseitiger Prozess sein."

Gabriel favorisiert weiter eine Zweistaatenlösung

Gabriel bricht am Sonntagnachmittag zu einer dreitägigen Nahostreise auf. Seine erste Station ist Jordanien. Am Dienstag wird er in Jerusalem und Ramallah politische Gespräche mit der israelischen und der palästinensischen Regierung führen.

Im Vorfeld seiner Reise betonte Gabriel, er wolle weiter für eine Zweistaatenlösung werben. "Unsere Solidarität mit Israel bedeutet auch, daran zu arbeiten, dass Israel und Palästina friedlich und in Würde nebeneinander leben können. Dies wird nachhaltig nur durch eine Zweistaatenlösung möglich", heißt es in einem Statement. Jüngst hatte die US-Regierung ihr Jahrzehnte währendes Beharren auf einer Zweistaatenlösung aufgegeben.

Es ist Gabriels erste Reise nach Israel nach seiner Ernennung zum Außenminister im Januar. Die Lage in der Region ist angespannt. "Wir müssen die Gespräche über den Nahostfriedensprozess dringend wieder aufnehmen", sagte Gabriels Sprecher Martin Schäfer vor seiner Abreise.