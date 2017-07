Getöteter Palästinenser Israelischer Soldat kommt in Hausarrest

Zehn Tage vor Beginn des Berufungsprozesses um die Tötung eines palästinensischen Attentäters ist der israelische Soldat Elor Azaria in den Hausarrest entlassen worden.

Weil eine endgültige Entscheidung in seinem Fall noch aussteht, war Azaria bislang auf einer Militärbasis im offenen Vollzug untergebracht. Am Donnerstag endete sein Militärdienst.

Ein Militärgericht hatte den Soldaten Anfang 2017 zu 18 Monaten Haft verurteilt. Das Urteil hatte Israel tief gespalten. Kritiker, darunter das Uno-Menschenrechtsbüro, hielten es für zu mild, andere hatten einen Freispruch gefordert. Azarias Anwalt hatte gegen das Urteil Einspruch eingelegt. Mit einer Entscheidung wird am 30. Juli gerechnet. (Lesen Sie hier einen Kommentar zu dem Urteil.)

Asaria hatte im März 2016 in Hebron im Westjordanland einen verletzt am Boden liegenden Attentäter gezielt mit einem Kopfschuss getötet. Hintergrund der Tat war ein Anschlag auf israelische Streitkräfte: Zwei Palästinenser hatten einen israelischen Soldaten in Hebron mit Messern angegriffen. Ein weiterer Soldat soll daraufhin auf die Angreifer geschossen haben, einer von ihnen ging zu Boden.

Der Soldat habe sich mit der Tat "zum Richter und zum Henker gemacht", hieß es im Urteil des Militärgerichts. Die Richterin sagte damals, Asaria habe mit seiner Tat den Wert menschlichen Lebens missachtet. Die Anklage hatte drei bis fünf Jahre Haft gefordert, die gesetzliche Höchststrafe liegt bei 20 Jahren.

Die Tat wurde von einem Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Betselem gefilmt und war dadurch öffentlich geworden. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Angeklagte dem Wehrlosen in den Kopf schießt.