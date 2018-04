Angeblich geheime Nuklearwaffen-Entwicklung Netanyahu wirft Iran Verstoß gegen Atom-Deal vor

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat dem Iran vorgeworfen, weiter den Bau einer Atombombe anzustreben.

Er präsentierte am Montag in Tel Aviv Dokumente und Bilder aus einem "geheimen Atomarchiv" in Teheran, die Israels Geheimdienst aufgespürt habe und die dies beweisen sollen. Iran habe gelogen, als das Land angab, kein Atomwaffenprogramm zu haben.

Das Land habe Unterlagen zur Entwicklung von Atomwaffen versteckt um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen. Iran habe einen "klaren Plan" gehabt, eine Atombombe zu bauen, dafür habe man jetzt "neue und schlüssige Beweise". Das beinhalte die Anreicherung von Uran, fortgesetzte Raketentests und die Entwicklung einer Atombombe.

Der Atom-Deal mit dem Iran, den die USA, Europa und weitere Staaten über mehrere Jahre ausgehandelt hatten, sei nicht in der Lage, dieses Programm zu verhindern. Das Material aus dem "Archiv" sei auch den USA zur Verfügung gestellt worden, und die Vereinigten Staaten hätten die Glaubwürdigkeit bestätigt, so Netanyahu.

Netanyahu hielt die Ansprache zuerst in englischer Sprache, anschließend wiederholte er die Präsentation in Hebräisch. Dabei stand er vor Regalen mit Aktenordnern, angeblich einen Nachbau des iranischen Archivs, das sich an einem geheimen Ort befunden habe. Auf einer Leinwand zeigte er Grafiken und Bilder, die aus einer iranischen Präsentation des geheimen Waffenprogramms stammen sollen.

Am Sonntag hatte Netanjahu mit dem neuen US-Außenminister Mike Pompeo über den Iran beraten und zudem mit Präsident Donald Trump telefoniert. Im Anschluss hatte Pompeo erklärt: "Wir sind weiterhin sehr besorgt über die gefährliche Eskalation der Bedrohung Israels und der Region durch den Iran."