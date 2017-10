Aufklärungsflug über dem Libanon Israelische Kampfjets bombardieren syrische Flugabwehr

Israelische Kampfjets sind nach Militärangaben bei einem Aufklärungsflug im libanesischen Luftraum von Syrien aus mit einer Flugabwehrrakete angegriffen worden. Keines der Flugzeuge sei getroffen worden, sagte ein israelischer Militärsprecher. Die Jets haben daraufhin die Raketenbatterie in Syrien beschossen und "außer Gefecht gesetzt".

Normalerweise kommentieren die Streitkräfte Angriffe wie diesen, der rund 50 Kilometer östlich von Damaskus stattgefunden hat, nicht öffentlich. Vor diesem Hintergrund ist die Veröffentlichung ungewöhnlich.

In response, IDF aircraft targeted the anti-aircraft battery in Syria. — IDF (@IDFSpokesperson) 16. Oktober 2017

"Wir sehen die syrische Regierung als verantwortlich", sagte der Sprecher. Israel habe die in Syrien stationieren russischen Streitkräfte über den Angriff in Echtzeit informiert, hieß es weiter.

Im syrischen Luftraum muss Rücksicht auf Russland nehmen. Moskau und Jerusalem haben sich in den vergangenen zwei Jahren darauf verständigt, einander nicht in die Quere zu kommen. Das Abkommen ist fragil: Zuletzt griff Israel im September eine syrische Militärbasis an. Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu soll am Montagabend einen Besuch in Israel beginnen.