Angriff auf Nachtklub in Istanbul Türkei fahndet nach dem Attentäter

Die Sicherheitskräfte in der Türkei suchen nach der Attacke auf einen Nachtklub in Istanbul in der Silvesternacht mit Dutzenden Toten nach dem Attentäter. "Es läuft eine Großfahndung nach dem Terroristen", sagte Innenminister Süleyman Soylu am Sonntag. Laut Soylu handelt es sich um einen einzelnen Angreifer. Augenzeugen hatten zuvor von zwei Angreifern berichtet. Nähere Angaben zur Identität des Attentäters machte der Innenminister nicht. Bislang hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt.

Bei dem Angriff am frühen Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr Ortszeit (23.15 Uhr deutscher Zeit) sind mindestens 39 Menschen getötet worden. Soylu zufolge wurden bislang 20 Leichen identifiziert, darunter 15 Ausländer. 69 Menschen würden in Krankenhäusern behandelt, vier seien in kritischem Zustand. Gesundheitsminister Recep Akdag bezifferte die Zahl der in Krankenhäuser behandelten Personen hingegen mit 65, vier davon seien schwer verletzt.

Der Anschlag ereignete sich im bekannten Klub "Reina", der unmittelbar an der Bosporus-Meerenge im Stadtteil Ortaköy im europäischen Teil Istanbuls liegt. Der Angreifer benutzte den Behörden zufolge offenbar ein Sturmgewehr. Istanbuls Gouverneur Sahin sprach von einer Waffe mit großer Reichweite, mit der er sich seinen Weg in den Klub freigeschossen habe. Zunächst tötete er am Eingang einen Polizisten und einen Zivilisten und eröffnete dann "brutal und grausam" wahllos das Feuer auf die Gäste im Innenraum.

Zu dieser Zeit feierten dort 500 bis 600 Menschen Silvester, wie der TV-Sender CNN Türk berichtete. Manche seien ins Wasser gesprungen, um ihr Leben zu retten. Sie seien später von der Polizei in Sicherheit gebracht worden.

Präsident Recep Tayyip Erdogan äußerte sich am Sonntagmorgen zu dem Anschlag. Die Türkei werde bis zum Ende gegen alle Formen des Terrors und seiner Unterstützer kämpfen. Die Terroristen versuchten, mit Angriffen auf Zivilisten Chaos zu stiften, das Volk zu demoralisieren und das Land zu destabilisieren, teilte Erdogan schriftlich mit. Der Präsident wies keiner konkreten Gruppe die Täterschaft zu.

Innenminister Soylu sagte am Sonntagmorgen, der Angreifer sei mit einem Mantel und Hosen bekleidet gewesen. Es gebe Hinweise darauf, dass der Angreifer in einer anderen Bekleidung den Klub wieder verlassen habe. Dieser Hinweis werde von der Polizei überprüft.

Kurz nach der Terrorattacke hatte es Berichte des privaten Fernsehsenders NTV und der Nachrichtenagentur DHA sowie in sozialen Netzwerken gegeben, wonach Augenzeugen davon berichteten, dass der Angreifer ein Weihnachtsmannkostüm getragen hatte, als er in den Nachtklub eindrang. Dieses habe er auf der Flucht weggeworfen.

Die Sicherheitskräfte sperrten die Umgebung des Tatorts kurz nach dem Anschlag ab. Gepanzerte Fahrzeuge der Polizei standen vor dem Nachtklub, ebenso zahlreiche Krankenwagen.

Der Besitzer des Nachtklubs sagte laut der türkischen Tageszeitung "Hurriyet", nach Warnungen des US-Geheimdienstes vor möglichen Anschlägen seien die Sicherheitsvorkehrungen in den vergangenen zehn Tagen verstärkt worden. Auch im Rest der Stadt waren in der Nacht zusätzliche Polizisten im Einsatz. An der zentralen Ausgehmeile Istiklal Caddesi kontrollierten Sicherheitskräfte die Zugänge und durchsuchten Taschen.

#Reina attack: We are deeply shocked and mourn with the people of #Istanbul, #Turkey. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 1. Januar 2017

Regierungen und Politiker reagierten weltweit mit Anteilnahme und Bestürzung auf den Angriff. US-Präsident Barack Obama sprach der Türkei in einer ersten Reaktion sein Beileid aus und bot den Behörden des Nato-Partners Unterstützung an, wie Obamas Sprecher mitteilte. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte in der Nacht über Twitter mit: "Wir sind tief bestürzt und trauern mit den Menschen in Istanbul."

In den vergangenen Monaten sind in der Türkei wiederholt Terroranschläge verübt worden, bei denen viele Menschen ums Leben kamen. So starben am 10. Dezember ebenfalls in Istanbul vor einem Fußballstadion 44 Menschen bei Bombenattentaten, zu denen sich radikale Kurden bekannten. Eine Woche später kamen bei einem Autobombenanschlag in der Stadt Kayseri 14 Menschen ums Leben, 55 weitere wurden verletzt. Im Juni starben 45 Menschen, als mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) den Flughafen Istanbuls angriffen.

Zudem starb starb der russische Botschafter Andrej Karlow bei einem Attentat im Dezember in Ankara. Die türkische Regierung hat für den Angriff die Bewegung von Fethullah Gülen verantwortlich gemacht, einem Rivalen von Präsident Erdogan. Gülen hat die Vorwürfe zurückgewiesen.