Anschlag in Istanbul Polizei nimmt mutmaßlichen Nachtklub-Attentäter fest

Wochenlang suchten die türkischen Behörden nach dem Mann, der in der Silvesternacht in einem Nachtklub in Istanbul 39 Menschen tötete und dann floh. Nun wurde der Mann offenbar in Istanbul gefasst. Das berichten das Staatsfernsehen TRT und andere türkische Medien.

SON DAKİKA... İşte Reina saldırganının yakalanma anı https://t.co/hPYANvCZpo pic.twitter.com/2Fl83UXqkn — CNN Türk (@cnnturk) January 16, 2017

Den Berichten zufolge soll der Mann im Istanbuler Stadtteil Esenyurt im Haus eines Freundes festgenommen worden sein. Dort habe er sich gemeinsam mit seinem vier Jahre alten Sohn aufgehalten.

Zuvor hatte die türkische Regierung angegeben, dass sie die Identität des Mannes ermittelt habe, ohne diese zu veröffentlichen. Den Berichten zufolge soll der Mann aus Usbekistan stammen.

Der Angreifer war in der Silvesternacht in den exklusiven Istanbuler Klub Reina eingedrungen und hatte wahllos auf Feiernde geschossen. 39 Menschen waren getötet worden, darunter mindestens 26 Ausländer. Dutzende weitere Menschen waren verletzt worden. Dem Mann war anschließend die Flucht gelungen. Nach ihm war fieberhaft gefahndet worden. Der "Islamische Staat" hatte die Tat für sich reklamiert.