Italiens Fünf-Sterne-Bewegung Im Ferrari gegen "die da oben"

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

In der Regel ist es doch so: Eine Partei versinkt in Pannen, Peinlichkeiten und internen Machtkämpfen, das Wahlvolk ist enttäuscht und wendet sich ab. Genau so ergeht es den in Rom regierenden Sozialdemokraten. Seit Matteo Renzis spektakulärem Sieg bei den Europawahlen 2014 - mit für Italien geradezu historischen 40,8 Prozent - rutscht seine zerstrittene Partei, der Partito Democratico (PD), ab. Bei einer Umfrage des Demos-Instituts in den ersten Märztagen würden gerade noch 27,2 Prozent der Italiener PD wählen.

Und Renzi selbst ist im öffentlichen Eindruck vom selbsternannten "Verschrotter" der politischen Kaste zum politischen Normalo geschrumpft. Zum Mitglied der Kaste.

Ganz anders sieht es bei der Protestbewegung "MoVimento 5 Stelle", abgekürzt M5S, zu Deutsch "Fünf-Sterne-Bewegung" aus. Eigentlich läuft es bei der vom Kabarettisten Beppe Grillo gegründete internetbasierten Gegen-alles-Oppositionspartei ähnlich mies wie bei Renzis Truppe. Die Partei ist in wichtigen Fragen gespalten, viele Aktivisten wandern ab, Skandale häufen sich. Aber: Die Wähler scheint das nicht zu stören. Bei der aktuellen Umfrage gaben 28,8 Prozent der Befragten an, die Fünf Sterne zu wählen. Damit zieht die Grillo-Truppe an den Sozialdemokraten vorbei und übernimmt die Führung im politischen Ranking Italiens.

Und Grillo selbst, Guru und Chef des Protestvereins, ist den Menschen zwar nicht unbedingt sympathisch, aber sie kaufen ihm seinen "Kampf gegen das Establishment", gegen "das System" ab. Und wenn er in unflätigen Schimpfworten seine Wut über die Marktplätze schreit, dann ist das die Wut vieler Italiener. Wut auf "die da oben", unfähig und korrupt, die sich die Taschen vollstopfen und das Land plündern.

Der Wut-Millionär

Dabei hat sich der Ex-Komiker Grillo privat ziemlich gemütlich "da oben" eingerichtet, mit großer Villa samt Schwimmbad hoch über Genua und einem extravaganten Sommerdomizil in der Toskana.

Anfang der Neunzigerjahre wurde der populäre und freche Kabarettist Grillo von der politischen Obrigkeit aus dem Fernsehen vertrieben. Er machte in Theatern und Arenen weiter, beschimpfte Politiker als "bekloppte Boxer", Regierungschef Romano Prodi als "Alzheimer-Prodi" und Silvio Berlusconi als "Psychozwerg".

Getty Images/ Mondadori Showman Grillo (1979)

Dabei verdiente er ganz ordentlich. Als Italiens Fiskus 2008 ausnahmsweise einmal die Steuerdaten aller Bürger veröffentlichte, wurden für Grillo, bezogen aufs Jahr 2005, Einnahmen durch Bücher, Veranstaltungen und Werbegelder von knapp 4,3 Millionen Euro ausgewiesen. Grillo ließ die Daten umgehend sperren. Die Medien hielten ihm dennoch vor, der Besitz von Motorjacht und Ferrari widerspreche der von ihm propagierten ökologisch-nachhaltigen Lebensführung ebenso wie seine luxuriösen Fernreisen, etwa in die Südsee.

Doch das alles hat ihm kaum geschadet, bis heute nicht. Die Grillo-Anhänger haben offenbar beschlossen, es nicht zu glauben oder nicht so wichtig zu nehmen.

Alternative zu den "Berlusconis, Montis, Renzis"

Dabei geht ihm im politischen Alltag einiges schwer daneben. So wie gerade, als Grillo seiner 5-Sterne-EU-Parlamentarier-Mannschaft im Europäischen Parlament einen politischen Ortswechsel verpassen wollte. Raus aus der EU-feindlichen Fraktion des Brexit-Erfinders Nigel Farage, rein in die liberale Fraktion mit Belgiens-Ex-Regierungschef Guy Verhofstadt als Vormann.

Blöd war nur, dass die Mehrheit der Liberalen die italienischen Sterne gar nicht haben wollte. Grillo stand blamiert da und verkündete wirr: "Das Establishment hat uns gestoppt", aber "wir haben das System zum Zittern gebracht wie nie zuvor". Dann bat er den Briten Farage, seine Leute doch bitte wieder aufzunehmen.

"Das ist doch nicht wichtig", sagen Sterne-Anhänger wie die römische Lehrerin Claudia. "Wichtig ist, dass Grillo das total verrottete politische System in Italien abräumt, dass ich endlich eine Wahlalternative zur korrupten Politik-Kaste habe." Auch ihr Mann Robbi findet "diese Berlusconis, Montis, Renzis" allesamt gleich. "Sie ruinieren dieses Land seit Jahrzehnten!"

Der Parma-Effekt

In der Bewegung selbst gab es dagegen weiteren Unmut über die autokratische Herrschaft Grillos. Ein Europarlamentarier schloss sich empört den Grünen an, andere breiten ebenfalls ihren Abgang vor. In vielen Kommunen haben 5-Sterne-Aktivisten die Bewegung verlassen und alternative Protestgruppen gegründet.

Wie sehr diese der Grillo-Partei schaden können, wird sich zwischen Mitte April und Mitte Juni zeigen. Da stehen Kommunalwahlen in mehr als tausend Kommunen an. Darunter viele Provinzhauptstädte und auch etliche Großstädte wie Genua, Monza, Palermo, Verona und auch Parma.

Desaster in Rom

Vielleicht wird sogar in Rom gewählt. Vorzeitig. Denn die dortige Sterne-Bürgermeisterin Virginia Raggi, 38, steckt in echten Schwierigkeiten.

Raggis rechte Hand, Personalchef Raffaele Marra, wurde unter Korruptionsverdacht verhaftet. Aus gleichem Grund musste die für die Müllentsorgung zuständige Stadträtin ihren Platz räumen. Ein anderer von Bürgermeisterin Raggi installierter Top-Verdiener im Rathaus hat Lebensversicherungen zu deren Gunsten abgeschlossen und bezahlt. Warum auch immer. Auch gegen Raggi selbst steht ein mögliches Verfahren im Raum.

AFP Virginia Raggi, Bürgermeisterin von Rom

Zur Posse gerät ihr Management des aktuell größten römischen Bauprojekts. Für knapp zwei Milliarden Euro will eine Investorengruppe ein neues Stadion für den Fußballklub AS Rom bauen, rundherum große Bürogebäude, Parks, ein Shoppingcenter. Eine Chance für den geplanten Standort in einer verwahrlosten Vorstadt und laut einer Studie der römischen Universität La Sapienza die Aussicht auf 4000 neue Jobs.

Die Bürgermeisterin sagte dazu, stets angeleitet von Grillo, erst Ja, dann Nein, kündigte ein Referendum an, sagte es wieder ab, sagte "Ja, aber woanders" zum Stadionbau und schließlich "Ja, aber nicht so groß". Nach jetzigem Stand würden genau die Elemente gekippt, die der Stadt am meisten bringen könnten.

So brutal wie Grillo sonst in seinem Laden aufräumt: Frau Raggi hat er quasi adoptiert, lässt keine Kritik an ihr zu. Denn sie soll den Italienern demonstrieren, dass die Sterne nicht nur glitzern, sondern auch regieren können. Bislang ist sie eher der Gegenbeweis. Gleichwohl ist Lehrerin Claudia entschlossen, auch beim nächsten Mal Urnengang die Sterne anzukreuzen. "Wen sollte ich denn sonst wählen? Die anderen Parteien ja wohl wirklich nicht!"

