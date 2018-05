Schuldenland Italien Die Schnorrer von Rom

In einem Interview, dass der fabelhafte Sven Michaelsen kürzlich mit Rem Koolhaas geführt hat, sprach der Architekt über die Verheerungen, die in der Schweizer Bergwelt angerichtet werden. Überall stünden jetzt Chalets reicher Mailänder Designer. Man sehe kaum noch Einheimische. Es rieche auch nicht mehr nach Kuhmist, weil es keine Kühe mehr gebe.

Ich musste an diesen Satz über italienischen Reichtum denken, als am Montag in Rom der kommende Premierminister präsentiert wurde. Die neue Regierung verspricht den Italienern den Himmel auf Erden: weniger Steuern, früher in Rente und ein allgemeines Grundeinkommen. Nach ersten Schätzungen summieren sich die Ausgaben für die Wohltaten auf 100 bis 125 Milliarden Euro im Jahr.

Kein armes Land

Weil sich die Koalitionäre nicht darauf einigen konnten, wo sie entsprechend sparen könnten, haben sie sich entschlossen, die Rechnung an die Nachbarn weiterzureichen. 250 Milliarden Euro sollen die Europartner Italien an Schulden erlassen, so steht es im Ursprungstext des Koalitionsvertrages, den die Spitzen von Lega und Cinque Stelle ausgehandelt haben.

Inzwischen ist der Schuldenerlass in den unsichtbaren Teil des Vertrages gewandert. Der italienische Staatspräsident, der die Sache noch absegnen muss, sei kein Freund von Deals zu Lasten Dritter, heißt es. Aber damit ist die Idee selbstverständlich nicht vom Tisch. Man muss nur darauf warten, dass die Tinte unter den Ernennungsurkunden trocken ist, dann kommt sie wieder zum Vorschein.

Italien ist kein armes Land. Der Norden des Landes gehört zu den wohlhabendsten Regionen der Welt. Ein Blick auf die Vermögensverteilung zeigt, dass Italiener sogar deutlich reicher sind als Deutsche. 275.205 Euro besitzt laut der London School of Economics ein italienischer Durchschnittshaushalt - das sind 80.035 Euro mehr als sein deutsches Pendant. Tatsächlich könnte Italien seine Schulden aus eigener Kraft begleichen, wenn sich die Regierung entschließen würde, die Bürger an der Sanierung des Staatshaushalts ernsthaft zu beteiligen. Es wäre schon ein großer Schritt getan, könnten sich die Italiener dazu durchringen, ihre oft laxe Steuermoral aufzugeben.

Der Bettler sagt wenigstens Danke

Wie soll man das Verhalten einer Nation nennen, die erst die Hand aufhält, um sich ihr sprichwörtliches dolce far niente von anderen finanzieren zu lassen - und dann damit droht, den Geldgebern den Knüppel über den Kopf zu ziehen, wenn diese auf eine Begleichung der Schuld bestehen? Bettelei wäre der falsche Begriff. Der Bettler sagt wenigstens Danke, wenn man ihm den Beutel füllt. Aggressives Schnorren trifft die Sache schon eher.

Tatsächlich läuft die Sache auf eine Erpressung hinaus. Entweder ihr erfüllt unsere Forderungen oder wir lassen den ganzen Laden auffliegen: Das ist die unausgesprochene Drohung hinter dem Entschluss, für Italien ein Ende aller Schuldenregeln einzuläuten. Gegen Italien war Griechenland ein Klacks. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft des Euroraums, fast ein Viertel der Gesamtverschuldung der Euroländer geht auf das Konto Italiens. Wenn die Italiener beschließen, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen, ist der Euro am Ende, und die Deutschen sind alles Geld los, das sie zur Rettung des Euro eingesetzt haben.

Der Mann, der der Querfront in Rom die Waffe in die Hand gedrückt hat, mit der sie nun auf die Nachbarn zielt, sitzt in Frankfurt. Wenn die Deutschen merken, dass sie sich für ihre Schuldentitel nichts kaufen können, sollten sie sich an Mario Draghi erinnern, der sie als Angsthasen verspottet hat, als er ihre Lebensversicherungen und Sparguthaben entwertete.

Experiment in postnationaler Politik

Man werde alles tun, was erforderlich sei, um den Euro zu retten, hatte Draghi auf dem Höhepunkt der Eurokrise versprochen: "Whatever it takes." Das Versprechen haben sie sich in Rom gemerkt. Auf rund 390 Milliarden Euro beläuft sich der Wert italienische Staatsanleihen, die auf den verschlungenen Wegen des Währungssystems Eingang in die Keller der Europäischen Zentralbank gefunden haben. Jetzt bleibt der EZB nichts anders, als ihre Politik fortzusetzen, weil jeder drastische Anstieg der Zinsen den italienischen Staat in die Zahlungsunfähigkeit treiben würde.

Ich habe nichts dagegen, wenn Leute über ihre Verhältnisse leben. Meinetwegen sollen sie in Italien weiterhin Steuervermeidung als Volkssport betreiben. Ich finde es nur unanständig, wenn man die Kosten für politische Entscheidungen Leuten aufbürdet, die eine ganz andere Vorstellung von Politik haben und in ihren Ländern auch entsprechend wählen. Mit meinem Verständnis von Demokratie lässt sich das schwer vereinbaren.

Aber vielleicht muss man das italienische Abenteuer als ein Experiment in postnationaler Politik verstehen. Keine Nation, die etwas auf sich hält, verlangt Hilfe von anderen, wenn sie sich selber helfen kann. Wer will schon als Schnorrer gelten? Die Italiener, so scheint es, haben diese Form des Nationalstolzes überwunden.