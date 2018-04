Italien Fünf-Sterne-Bewegung verlangt Neuwahlen

Der Chef der populistischen Partei Fünf-Sterne-Bewegung Luigi di Maio hat zu Neuwahlen in Italien aufgerufen. Er sagte, die Versuche, eine Koalition zu bilden, hätten nach dem unklaren Wahlergebnis nirgendwohin geführt.

"Zu diesem Zeitpunkt gibt es für mich keine andere Lösung, wir müssen so schnell wie möglich zurück an die Urne", schrieb di Maio in einer Mitteilung auf Facebook. Er warf den anderen Parteien vor, nicht mit der Fünf-Sterne-Bewegung koalieren zu wollen. Di Maio appellierte an den Chef der rechtsextremen Lega Nord, Matteo Salvini, ihn bei dem Ruf nach Neuwahlen zu unterstützen.

Zuvor hatten Politikwissenschaftler folgende Szenarien für möglich gehalten:

Links gegen rechts: Es wäre die klassische Konstellation, also ein Bündnis von Fünf Sterne und der sozialdemokratischen PD gegen Berlusconis Forza-Partei und Lega

Es wäre die klassische Konstellation, also ein Bündnis von Fünf Sterne und der sozialdemokratischen PD gegen Berlusconis Forza-Partei und Lega Anti-Establishment gegen Establishment: Fünf Sterne und Lega gegen Forza und PD

Fünf Sterne und Lega gegen Forza und PD Großes Bündnis: Fünf Sterne mit Lega und Forza Italia gegen den kleinen Rest im Parlament

Bei der Wahl Anfang März hatten weder ein Bündnis noch eine Partei die notwendige Mehrheit für eine Regierung bekommen. Die Fünf-Sterne-Bewegung wurde stärkste Einzelpartei und erreichte 32,7 Prozent der Stimmen. Berlusconis Mitte-Rechts-Lager lag als Bündnis mit 37 Prozent der Stimmen vorn. Dazu beigetragen hatte auch die rechtspopulistische Lega, die mit 17,3 Prozent stärkste Partei der Allianz wurde. Die Sozialdemokraten wurden abgestraft und landeten bei 18,7 Prozent.

Der Versuch von Di Maio, mit den Rechten ein Bündnis zu bilden, war vor wenigen Wochen gescheitert. Die Fünf-Sterne-Bewegung lehnt eine Koalition mit der Forza Italia, der Partei von Silvio Berlusconi, entschieden ab.

Daraufhin sprach die Fünf-Sterne-Bewegung auch mit den Sozialdemokraten von der bislang regierenden Partito Democratico (PD). Die Koalition hätte im Parlament nur eine knappe Mehrheit. Di Maio machte den früheren Chef der Sozialdemokraten, Matteo Renzi, nun dafür verantwortlich, dass es keine Einigung mit der PD gebe.

Renzi hatte sich gegen ein Zusammengehen der PD mit Fünf Sterne ausgesprochen. Allerdings hatte Interims-PD-Parteichef Maurizio Martina für Donnerstag ein Treffen des Führungskreises anberaumt. Was daraus nun wird, war zunächst unklar. Martina hatte eine Koalition zwischen PD und Fünf-Sterne-Bewegung zuletzt für möglich gehalten.