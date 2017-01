Italiens Fünf-Sterne-Bewegung Verstrahlt

Im Team von Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi geht es zu wie im Taubenschlag: Stadträte, hohe Beamte und Leiter von kommunalen Betrieben fliegen oder fliehen vor dem "Klima von Intrigen und Angst". So hat eine geschasste Mitarbeiterin die Atmosphäre bei der Politikerin der Fünf-Sterne-Bewegung beschrieben.

Manche Stellen wurden seit dem Amtsantritt der 38-Jährigen im vorigen Sommer schon zwei- oder dreimal neu besetzt. Gegen wichtige Führungsfiguren ermittelt die Justiz.

Der jüngste Fall könnte der Bürgermeisterin gefährlich werden - und auch dem Gründer der Fünf-Sterne-Bewegung Beppe Grillo. Sie könnte ihren Job, er die Aussicht auf die Macht in Italien verlieren.

Vor gut zwei Wochen wurde Raggis rechte Hand, Personalchef Raffaele Marrà, unter Korruptionsverdacht verhaftet. Marrà war 2013 enger Mitarbeiter des damaligen Bürgermeisters. Er soll zu dieser Zeit von einem Immobilienhai bestochen worden sein, der mit der Verwaltung höchst lukrative Geschäfte machte.

Bis zuletzt hat Bürgermeisterin Raggi an Marrà, wegen seiner brutalen Amtsführung "Rasputin Roms" genannt, festgehalten. Sie hatte zudem dessen Bruder ohne Ausschreibung auf eine hochdotierte Stelle befördert. Nun droht ihr deshalb womöglich selbst ein Untersuchungsverfahren.

König Grillo darf begnadigen

In diesem Fall müsste sie eigentlich sofort zurücktreten. So will es der Ethik-Kanon ihrer Polit-Bewegung, so mussten es schon etliche "Sterne" vor ihr tun. "Sauber, transparent" sei man, tönte Grillo stets, anders als im korrupten Sumpf der anderen Parteien musste jeder Amtsträger abtreten, sobald die Justiz gegen ihn ermittelte. Wer den freien Amtsabgang verweigerte, wurde zwangsweise aus der Fünf-Sterne-Bewegung verstoßen. Der Bürgermeister von Parma zum Beispiel.

Diese strenge Regel hat Grillo nun aber am zweiten Tag des neuen Jahres geändert, per Verkündung in seinem Blog. Wer als Sterne-Funktionsträger in den Fokus der Justiz gerät, muss nicht mehr automatisch zurücktreten. Er muss das nur unverzüglich der Parteizentrale melden. Eine Schiedskommission entscheidet dann, ob die Sache abträglich für die Bewegung ist und der Betreffende gehen muss. Und das letzte Wort, als Garant der Bewegung, hat sowieso Grillo.

Viele "Grillini", vor allem die Mitglieder aus der Gründungszeit, sind irritiert. Es müsse alles beim Alten bleiben, kritisieren sie. Die Änderung des Ehrenkodexes zum jetzigen Zeitpunkt rieche nach Opportunismus. Andere Parteien unken, Grillo wollte damit Roms Bürgermeisterin Raggi schützen.

Nicht nur in Rom, allerorten gibt es Schwierigkeiten für Grillo.

In Sizilien weitet sich der Skandal der bei den Kommunalwahlen 2012 zugunsten der "Sterne" gefälschten Wahlzettel aus. Gegen die Verdächtigen laufen Ermittlungen. Grillo hat sie aufgefordert, sich selbst von allen Posten zu entbinden - was diese ablehnen. Die Basis will nun die gesamte Führung ihrer Ämter entheben.

Das US-Medienportal "Buzzfeed" behauptet, verdeckte, scheinbar unabhängige Internetseiten der Fünf Sterne seien "der führende Versender von gefälschten Informationen im Netz". Das könnte, wenn etwas dran ist, brandgefährlich werden. Denn das würde viele Netzgläubige mehr als irritieren.

Vielleicht reagiert Sterne-Guru Grillo deshalb so allergisch, wenn der Präsident des italienischen Kartellamts vorschlägt, eine unabhängige Aufsichtsbehörde möge "Fake-Meldungen" im Netz ausfindig machen und eliminieren. "Inquisition", tobt Grillo und fordert im Gegenzug eine Kommission von "zufällig ausgewählten Menschen aus dem Volk", die über "die Lügengeschichten in den Zeitungen und dem Fernsehen" richten soll.

Aber es nutzt ja alles nichts, wenn es in Rom nicht besser läuft. Und falls die Bürgermeisterin der Hauptstadt gehen muss, wäre der Weg zur Macht vermutlich sowieso beendet.

Die Fünf-Sterne-Bewegung bedient viele politische Richtungen, sie profiliert sich rechts mit ausländerfeindlichen Sprüchen, links mit der Ablehnung des Euro. Mit Fäkalsprache kommt sie bei den Frustrierten an, mit Netzaffinität bei den Jungen. Aber wenn sie die nächsten Wahlen - die womöglich schon im ersten Halbjahr 2017 anstehen - gewinnen will, muss sie in Rom zeigen, dass sie auch regieren kann.

Keine Mafia, keine Müllberge, kein Verkehrschaos mehr: Wir können nicht nur fordern, wir können auch liefern, hatte die Protestbewegung nach ihrem Kommunalwahlsieg im Juni erklärt. Bisher liefert sie eher Gegenbeweise.

Täglich kommen neue Pannen und Pleiten hinzu. So ist der kommunale Haushaltsplan für 2017 von der staatlichen Aufsicht für fehlerhaft und nichtig erklärt worden. Jetzt teilt ein Kommissar der Kommune die Mittel zu.

Mitunter sind die kleinen Missgriffe besonders schädlich fürs Image. Der "Anti-Verschwendungs-Weihnachtsbaum", den Bürgermeisterin Raggi auf die Piazza Venezia stellen ließ, geriet zum PR-Desaster. "Schief, ausgemergelt, ärmlich geschmückt", befand Rom nahezu einhellig: "der hässlichste Weihnachtsbaum Italiens". Und das den stolzen Römern!

Noch unglücklicher geriet der Jahreswechsel. Die Römer sollten mit einem 18-Stunden-Spektakel beglückt werden, mit 500 Künstlern auf einer Strecke von zehn Kilometern. Stattdessen folgte ein harsches Urteil: Diese Neujahrsnacht sei "eine traurige Wanderungsbewegung" auf der vergeblichen Suche nach etwas Spaß und Freude gewesen, schrieb Elena Stancanelli, Reporterin der römischen Zeitung "La Repubblica".

Nicht die Angst vor Anschlägen drückte die Stimmung, sondern die Festplanung einer offenkundig unfähigen Stadtregierung. Auf der Piazza Venezia wurden bald die Absperrgitter abgeräumt, weil es nichts mehr abzusperren gab. Um halb eins war die Stadt Rom in weiten Teilen urbanes Ödland. Als das kommunale Kulturprogramm um drei Uhr morgens begann - DJ-Musik, Gaukler, Marktstände auf den Brücken und am Ufer des Tiber - war für die meisten Römer die "kürzeste Neujahrsnacht der Geschichte" (Stancanelli) längst vorbei.