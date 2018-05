Designierter Premier Italiens Giuseppe Conte soll Lebenslauf geschönt haben

Giuseppe Conte machte im Verlauf seiner akademischen Karriere Station an einigen der renommiertesten Universitäten der Welt: die Sorbonne in Paris, Cambridge in Großbritannien, außerdem Yale und die New York University (NYU) in den USA. So steht es im Lebenslauf des 53-jährigen Universitätsprofessor in Florenz und Rom - der als künftiger Premier Italiens gilt.

Doch am Dienstag sorgten Berichte für Wirbel, wonach Conte seinen Lebenslauf geschönt haben soll. Zuerst hatte die "New York Times" eine Sprecherin der NYU mit den Worten zitiert, ein Giuseppe Conte sei dort weder Student noch Angehöriger einer Fakultät gewesen.

Kurz darauf führte eine Sprecherin der NYU dann gegenüber der Nachrichtenagentur dpa aus, man habe alle Aufzeichnungen durchgesehen: Conte sei an der Universität weder Student noch Mitglied einer Fakultät gewesen, er habe auch keinen offiziellen Status gehabt. Conte habe lediglich zwischen 2008 und 2014 die Erlaubnis gehabt, in der Bibliothek der Rechtswissenschaften zu forschen, sagte die Sprecherin. Außerdem habe er einen Jura-Professor der NYU in den Vorstand eines italienischen Rechtsmagazins eingeladen.

"Perfektioniert und aufgefrischt"

In Italien stehen die rechtspopulistische Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung kurz vor der Übernahme der Regierung (mehr zu ihren Plänen lesen Sie hier). Am Montagabend hatten sie Conte als ihren Wunschkandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass Staatspräsident Sergio Mattarella dem Polit-Quereinsteiger nun den Regierungsauftrag erteilt. Dazu will er allerdings noch Bedenken aus dem Weg räumen, wie aus dem Präsidentenpalast verlautete. Vor Mittwoch wurde keine Entscheidung erwartet.

Nach Bekanntwerden der ersten Berichte über den mutmaßlich geschönten Lebenslauf hatte die Fünf-Sterne-Bewegung am Dienstag klargestellt: Conte habe an keiner Stelle geschrieben, Kurse oder Master an der NYU absolviert zu haben. Er habe lediglich sein Studium der Rechtswissenschaften "perfektioniert und aufgefrischt".