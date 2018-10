Streit über italienischen Haushalt Wirtschaftskommissar Moscovici nennt Lega-Abgeordneten einen "Faschisten"

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hat den italienischen Europaabgeordneten Angelo Ciocca in einem Interview mit dem französischen Sender CNews als "Faschisten" bezeichnet. Der Politiker der fremdenfeindlichen Lega hatte am Dienstag in Straßburg mit seinem Schuh auf Moscovicis Notizen herumgehämmert.

Ciocca sei "ein Dummkopf, ein Provokateur, ein Faschist", sagte Moscovici dem Sender. "Sein Verhalten ist grotesk." Moscovici hatte den Haushaltsentwurf der italienischen Regierung Anfang der Woche zurückgewiesen und Nachbesserungen verlangt - ein in der EU-Geschichte einmaliger Vorgang.

Aus Protest griff Ciocca in Straßburg nach der Pressekonferenz des Kommissars zu seinem Schuh. Später twitterte der Lega-Politiker, er sei mit einer "in Italien gefertigten" Schuhsohle auf "den Berg von Lügen" marschiert, den Moscovici über Italien geschrieben habe. In Rom regiert die Lega mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung.

A #Strasburgo, HO CALPESTATO (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese !!! L’Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono capire, non ABBASSIAMO PIÙ LA TESTA !!! Ho fatto bene ??? pic.twitter.com/Dx5OeM0RMs — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) 23. Oktober 2018

Die italienische Regierung plant in ihrem Haushaltsentwurf eine deutlich höhere Neuverschuldung als mit Brüssel vereinbart. Das Land hat mit 131 Prozent der Wirtschaftsleistung bereits jetzt die zweitgrößte Gesamtverschuldung der Eurozone nach Griechenland. Die EU-Kommission und die österreichische Ratspräsidentschaft fürchten deshalb Ansteckungsgefahren für die anderen Euroländer.

In Rom regiert die rechtextreme Lega mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung. Das Bündnis will Wahlkampfversprechen wie höhere Pensionen und Steuersenkungen finanzieren.

In einem Interview mit der italienischen Zeitung "La Repubblica" sagte Moscovici zuletzt, er halte auch nach der Zurückweisung des italienischen Haushalts durch die EU-Kommission an seinem Gesprächsangebot fest. "Meine Tür ist immer offen und ich hoffe, dass die italienische Regierung auf diese Botschaft hört", sagte er. Es sei noch Zeit für eine Lösung. Am 21. November werde die EU-Kommission ihre Einschätzungen vorlegen.