Italien Hohe Wahlbeteiligung bei Renzis Referendum

Zahlreiche Italiener haben sich an der Abstimmung über ihre Verfassung beteiligt. Bis um 20 Uhr gaben bereits 57,22 Prozent der rund 47 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie das Innenministerium in Rom mitteilte. Noch bis um 23 Uhr sind die Italiener aufgerufen, sich am Referendum über die komplizierte Verfassungsänderung zu beteiligen. Mit dem Ergebnis wird in der Nacht zu Montag gerechnet.

In der Volksabstimmung geht es vor allem um die Zusammensetzung und Kompetenzverteilung der zwei Kammern des römischen Parlaments. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Matteo Renzi hatte sie aber auch zur Abstimmung über die Zukunft seiner Regierung erhoben. Scheitert das Referendum, scheitert die Regierung. Bei den letzten Umfragen vor zwei Wochen lagen die Gegner vorn, aktuellere Zahlen gibt es nicht.

Mit dem Referendum will die Regierung den Senat von derzeit 315 auf 100 Mitglieder verkleinern. Er soll außerdem der Regierung nicht mehr das Misstrauen aussprechen können und nur noch über eine begrenzte Anzahl von Gesetzen befinden dürfen. Ziel der Reform ist es, die häufigen Regierungswechsel in Italien und die langwierigen Prozesse im Gesetzgebungsverfahren zu beenden.

Zusätzlich ist vorgesehen, dass die Regionen eine Reihe von Kompetenzen an Rom abgeben, etwa um Infrastrukturprojekte zu beschleunigen. Die 110 Provinzen als Verwaltungseinheit zwischen Regionen und Kommunen sollen abgeschafft werden. Kritiker bemängeln eine Macht-Konzentration und einen Verlust an Demokratie.

Bleistift-Affäre überschattet Referendum

Noch während die Abstimmung läuft, überschattet eine Bleistift-Affäre das Referendum. Aus verschiedenen Landesteilen kamen Klagen, dass in den Wahlkabinen die Kreuze ausradiert werden könnten. Einige Wähler reichten Beschwerden bei den Wahlvorständen ein und erstatteten in einigen Fällen Anzeige. Der Schauspieler Giorgio Gobbi sagte der Nachrichtenagentur Ansa, er habe zur Kontrolle einen Radiergummi in die Wahlkabine in Rom mitgenommen und sein Kreuz ausradieren können.

Das Innenministerium teilte mit, es habe dieses Jahr 130.000 nicht-ausradierbare Stifte eines deutschen Herstellers gekauft, davon seien 80.000 an die Präfekturen in den Provinzen verteilt worden. Das Ministerium gestand aber auch ein, dass die Präfekturen auch Stifte ausgeben könnten, die sie noch aus früheren Jahren auf Lager hätten.

Renzi hatte bereits am Morgen mit seiner Frau Agnese in seinem Wahllokal in Pontasieve bei Florenz abgestimmt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, der Premierminister wolle sich bereits gegen Mitternacht zu der Abstimmung äußern.

Roms neue Bürgermeisterin Virginia Raggi hat öffentlich gemacht, mit "No" gestimmt zu haben. "#IchSageNein und Ihr?", schrieb die 38-jährige Politikerin der oppositionellen Fünf-Sterne-Bewegung auf Facebook. Die Eurokritiker um ihren Anführer Beppe Grillo, die fremdenfeindliche Lega Nord und die konservative Partei Forza Italia des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi haben alle gegen die Reform mobil gemacht.