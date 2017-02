Italien Lust am politischen Selbstmord

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Seine Partei sei "am Ende", verkündet Pier Luigi Bersani, 65 Jahre alt, Urgestein des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD). Bersani war Parteivorsitzender, Präsident der traditionell linken Region Emilia-Romagna, Verkehrs- und Wirtschaftsminister in Rom. "Die Partei ist meine Heimat", sagte er noch kürzlich. Jetzt fühlt er sich "nicht mehr zu Hause". Öffentlich zelebriert er seinen "vermutlichen" Abgang.

Massimo D'Alema, 66, ein anderer PD-Grande, Ex-Regierungschef und Außenminister, ist schon unterwegs. Er hat eine "Bewegung" gegründet, die bei den nächsten Wahlen als eigenständige Partei laut Umfragen zwischen sieben und elf Prozent der Stimmen holen könnte.

Bersani, D'Alema und viele andere aus der alten Garde der italienischen Linken, eigentlich ständig zerstritten, haben derzeit eine Gemeinsamkeit: Sie haben die Nase voll von ihrem aktuellen Parteichef Matteo Renzi. Was dieser als Regierungschef gemacht hat und was er noch machen will, wenn er erst wieder seinen Job als Ministerpräsident zurückerobert hat, sei keine linke, sondern rechte Politik.

Auch die jungen Linken wollen Renzi deshalb nicht mehr folgen. Viele seiner Wähler aus der politischen Mitte sind ohnehin vom einstigen Newcomer enttäuscht. Renzi war als "Verschrotter" der alten, korrupten und egoistischen Politikerschicht angetreten. Doch nun agiert er wie seine Vorgänger: Jeder kämpft für sich selbst, für seinen Vorteil, für seine Klientel. Italien hat viele Schulden, viele, vor allem junge Menschen sind ohne Job. Doch die Politik setzt eigene Prioritäten. Willkommen in der Vergangenheit!

Politik als Selbstbedienungsladen

So war es in Italien ja quasi immer: Die einen machten Deals mit der Kirche, die anderen mit den Gewerkschaften. Und alle, so sah es das Volk, dachten vor allem an sich. Heute ist es kaum anders. Jeden Tag vermelden es die Medien: das Gesundheitssystem wird ausgeplündert, die fettesten Staats-Jobs werden an Verwandte und Freunde verteilt, kleine Gesetzesänderungen werden von der Lobby mit dicken Geldbündeln bezahlt. Jeder Italiener weiß, wo in seiner Umgebung Familienangehörige eines Politikers wohnen - da ist die Straße ordentlich asphaltiert und wird regelmäßig gekehrt.

Solche Zustände wollte der mit 42 Jahren für italienische Politik-Verhältnisse junge Renzi eigentlich ändern. 67,5 Prozent der PD-Anhänger hatten im Dezember 2013 für ihn als Parteichef gestimmt. Zwei Monate später jagte er auch den damaligen PD-Regierungschef Enrico Letta aus dem Amt. Bei den Europawahlen im Mai 2014 fuhr Renzi mit 40,8 Prozent der Stimmen einen historischen Sieg ein. Seit mehr als 50 Jahren war das keinem mehr gelungen. Renzi kam, sah und siegte. Bis er sich maßlos überschätzte.

Keine Neuwahlen im Juni

Am 4. Dezember 2016 verlor Renzi das Referendum über eine Verfassungsreform. Um seine Anhänger zum "Ja" zu zwingen, hatte er den Volksentscheid mit seinem Amt verknüpft. Doch er verlor das riskante Spiel und musste, wie versprochen, zurücktreten. Seit dem 12. Dezember residiert deshalb Ex-Außenminister Paolo Gentiloni im Regierungspalast. Renzi versucht seither, so schnell wie möglich zu Neuwahlen zu kommen, die ihn wieder ins Amt bringen sollen.

Aber genau das wollen seine Gegner verhindern und haben ihn vor eine böse Alternative gestellt: Entweder akzeptiert Renzi einen ordentlichen Parteitag, der das Programm einer künftigen PD-Regierung festlegt - oder sie verlassen die Partei und bilden eine eigene Formation. Damit kann Renzi seine Hoffnung auf einen Urnengang im Juni wohl vergessen. Er wird keine Mehrheit dafür finden. Es sei denn, er täte sich mit seinem ärgsten Konkurrenten zusammen, dem Ex-Komiker Beppe Grillo und dessen Gegen-alles-Partei MoVimento 5 stelle, zu deutsch Fünf-Sterne-Bewegung. Aber das ist unwahrscheinlich.

Lebensversicherung für Frau Bürgermeister

Die Fünf Sterne haben nämlich gerade selbst existenzielle Probleme. Viele ihrer gewählten Politiker wurden von der Partei-Obrigkeit verjagt, weil sie deren Befehlen nicht blind folgen wollten. Andere verließen die Bewegung aus Enttäuschung. Ausgerechnet in Rom, wo die Grillo-Truppe furios die Kommunalwahlen gewonnen hatte und eine 38-jährige Frau, Virginia Raggi, als Bürgermeisterin installierte, häufen sich die Anzeichen, dass auch dort der Fluch der italienischen Politik stärker ist als alle guten Vorsätze. Verwandte und Freunde kommen auch dort irgendwie auf gut dotierte Stellen. Einer der Begünstigten, dessen Gehalt sich verdreifachte, soll die Bürgermeisterin als Nutznießerin einer Lebensversicherung eingetragen haben. Das habe sie nicht gewusst, behauptet sie. Acht Stunden lang wurde die Fünf-Sterne-Frontfrau deshalb kürzlich von Staatsanwälten vernommen.

Für die italienische Politik sind die Vorgänge um Renzi, Grillo und Co. verheerend. Wenn irgendwann eine neue Regierung gewählt werden wird, scheinen die Aussichten auf eine stabile Mehrheit düster: Renzis PD liegt in den Umfragen derzeit bei etwa 31 Prozent. Spalten sich D'Alema, Bersani und Freunde ab, rutscht der mögliche PD-Anteil demnach auf 22 bis 27 Prozent. Deutlich besser liegt - noch - die Fünf-Sterne-Bewegung, mit etwa 30 Prozent. Aber auch die wäre weit entfernt von der 40-Prozent-Schwelle, die einer Partei oder einer Wahlliste die Mehrheit der Parlamentssitze zuerkennt.

Während Grillos Sterne ohnehin jede Koalition mit anderen Parteien definitiv ausgeschlossen haben, könnte Renzi sich theoretisch Partner für eine gemeinsame Liste suchen. In Frage käme die rechtsextreme, europa- und ausländerfeindliche Lega Nord oder die politische Reste-Rampe von Silvio Berlusconi. Beide sind nicht eben Traumpartner und, noch schlimmer, vermutlich würde einer davon nicht einmal reichen. Renzi müsste auf der rechten Seite noch einen kleinen Partner im Parlament finden. Denn auf der Linken hat Nichi Vendola, dessen Partei Sinistra Ecologia Libertà (deutsch: Linke Ökologie Freiheit) sich am kommenden Wochenende in die Sinistra italiana (deutsch: Italienische Linke) umwandeln will, sich schon eindeutig geäußert: mit einem "Komplizen des Liberalismus wie Renzi", werde man keine Allianz eingehen.

Zusammenfassung: In Italien will Matteo Renzi wieder an die Macht. Doch in seiner sozialdemokratischen Regierungspartei gibt es massiven Widerstand gegen eine Rückkehr des Ex-Premiers. Rivalen stricken an Intrigen. Neuwahlen sind deshalb in weite Ferne gerückt. Aber auch mögliche Koalitionspartner sind so sehr mit eigenen Problemen befasst, dass sie kaum für ein Regierungsbündnis in Frage kommen.