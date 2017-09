Italiens Lega Nord Neue Nase, neues Auto - und dann ist die Partei pleite

Italiens drittgrößte Partei hat kein Geld mehr. Keinen Euro. Anfang letzter Woche besaß die Lega Nord, die ziemlich erfolgreich gegen "kriminelle Ausländer" polemisiert, noch knapp 30.000 Euro, sagt Parteichef Matteo Salvini. Dann sperrte die Staatsanwaltschaft Genua alle Konten und fordert rund 48 Millionen Euro zurück.

Ein "Anschlag auf die Demokratie" ist das für Salvini. Italien mit seinen "ultraroten Richtern" sei "schlimmer als die Türkei", wütet er, die "Faschokommunisten" wollten die Lega fertigmachen. Aber nächstes Jahr, ruft Salvini dem Lega-Volk zu, "werden wir in der Regierung sein und Italien verändern". Seine Anhänger, die sich am Sonntag zum Jahrestreffen auf der "heiligen Wiese" von Pontida, im Norden der Lombardei, zu Zigtausenden eingefunden haben, skandieren "Salvini Premier".

Umberto Bossi, der Gründer der norditalienischen Partei, die das "fleißige und ehrliche" Nordvolk im "heiligen Padanien" von Italiens "faulem" Ballast im Süden befreien will, ist genauso empört: "Sie haben alles erfunden, um die Lega zu stoppen." Doch ihn hat erst einmal die Lega gestoppt. Zum ersten Mal in der Parteigeschichte durfte der 75-jährige Altvordere beim jetzigen Jahrestreffen in Pontina nicht reden. Nur stumm auf der Tribüne sitzen. Denn er ist schuld an dem Desaster.

AP Lega-Nord-Parteichef Salvini (Archivbild)

Am 24. Juli dieses Jahres ist er wegen Betruges zu Lasten der Staatskasse zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Noch härter traf es seinen Freund, den einstigen Lega-Kassenwart Francesco Belsito. Der soll, gemäß dem einstweilen erstinstanzlichen Urteil, für vier Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Beide so die Richter, hätten Geld, das der Staat der Partei zu Wahlkampfzwecken bereitgestellt hatte, für ganz andere Zwecke verwendet. Vorwiegend für "The Family", wie der Kassenwart eine Mappe mit den Ausgabe-Belegen beschriftet hatte. Bossis Familie.

Die Forelle namens Renzo

REUTERS Umberto Bossi mit Sohn Renzo

Vor allem Bossi-Sohn Renzo hatte, nach den Recherchen der Justiz, ständig Geldbedarf. Ob für Reisen oder große Feste, für Essen mit Freunden, selbst fürs private Autofahrten ließ er Benzin und Bußgeldbescheide aus der Parteikasse bezahlen. Die Übergabe wickelte der von der Partei bezahlte Bossi-Fahrer ab, der sich das Geld gegen Vorlage der Belege vom Schatzmeister zurückholte. Um sicher zu gehen, filmte der Fahrer die Geldübergaben an Renzo mit einer im Auto versteckten Kamera. Pech für die Bossis: Die Filme landeten 2012 erst bei einer Illustrierten und dann bei der Justiz. Die nahm ihre Ermittlungen auf und entdeckte bald, dass es auch um deutlich größere Summen ging.

Für Renzo soll, zum Beispiel, für 130.000 Euro ein Abitur-Zeugnis gekauft worden sein, nachdem er dreimal durch die Prüfung gerasselt war. Die Rede ist auch von einem in Albanien gekauften Hochschulabschluss. Dass sein Sohn nicht der hellste Kopf war, hatte sein Vater wohl irgendwann auch gemerkt. Gleichwohl sollte Renzo Papas politischer Nachfolger in der Lega werden. Aber statt "Delfin", wie man die Zöglinge von Parteibossen in Italien gern nennt, sprach Papa Umberto von seinem Renzo stets verächtlich als "Forelle". Für einen Sitz im Regionalparlament auf dem Lega-Nord-Ticket hat es aber dann doch gereicht. Dafür kassierte der damals 21-Jährige rund 10.000 Euro im Monat.

Sponsor der Fußball-"Weltmeisterschaft der nicht anerkannten Nationen"

Natürlich hat nicht nur Renzo Spenden aus der Wahlkampfkasse bekommen. Bruder Ricardo kam auf solche Weise, wie es heißt, an einen BMW X5. Der dritte Bossi-Sohn, Sirio, ließ sich operativ für etwa 10.000 Euro eine neue Nase bauen. Etwas teurer wurde die Reise der Bossi-Söhne und einiger Freunde zur Fußball-"Weltmeisterschaft der nicht anerkannten Nationen" in Lappland. Die Kicker der italienischen Nordregionen, von der Lega "Padanien" getauft, gewannen gegen die "Brudervölker", etwa aus der französischen "Provence" oder aus "Kurdistan". Der Jubel war groß, die Kosten beliefen sich, einschließlich der Gelder für die Spieler, auf etwa 100.000 Euro.

Ehefrau Bossi, gelernte Lehrerin, gründete eine Privatschule, die viel Geld verschlang. Da musste natürlich auch Kassierer Belsito aushelfen, heißt es. Und fürs familieneigene Häuschen fielen ja auch regelmäßig Kosten an, für den Dachdecker, den Anstreicher und die Versicherung. Parteigründer Bossi behauptet bis heute standhaft, er habe nicht gewusst, dass für all das die Parteikasse herhalten musste. Aber es gab offenbar auch Belege mit seiner Unterschrift in Belsitos "Familiy"-Mappe.

Neben der Familie stehen auch Parteifreunde unter Verdacht. So soll eine ältere Lega-Politikerin einen hübschen, jungen Geliebten mit Parteigeld alimentiert haben. Es gibt seltsame, bislang nicht wirklich geklärte Überweisungen von etlichen Millionen, eine zum Beispiel, die über Zypern nach Tansania gehen sollte, wovon ein Teil schließlich in Norwegen landete.

REUTERS Forza-Italia-Chef Berlusconi

Irgendwo mussten die Millionen ja auch hin, die von Rom zur Finanzierung des Wahlkampfes überwiesen wurden. Denn es kam ja viel mehr Geld, als man für den ordnungsgemäßen Gebrauch ausgeben konnte. So hat die Lega zum Beispiel für den Wahlkampf des Jahres 2008 rund 41 Millionen Euro Erstattung bekommen, obwohl sie dafür nur etwa 3,6 Millionen ausgegeben hat. So ähnlich sieht es immer aus. Die zu Lasten der Steuerzahler aufgebrachten "Erstattungen der Wahlkampfkosten" sind regelmäßig drei, viermal größer als die tatsächlich anfallenden Kosten. Bei allen Parteien.

Deshalb weiß man trotz der Ermittlungen der Justiz bis heute nicht wirklich, wo die Steuergeld-Millionen für den Wahlkampf der Lega geblieben sind. Dabei hat die Lega sich stets über "Roma Ladrona" - die diebische Hauptstadt des Landes - erregt, die das Geld der hart arbeitenden Norditaliener verplempert. Jetzt ruhen die pekuniären Hoffnungen auf Silvio Berlusconi. Der Milliardär und Chef der Forza-Italia-Partei hat der Populistentruppe schon früher mal mit etlichen Millionen ausgeholfen.

Und vielleicht will man ja doch mal gemeinsam regieren.