Renzi-Rücktritt Lega Nord fordert sofortige Neuwahlen

Das Scheitern der Verfassungsreform in Italien hat nicht nur Konsequenzen für den Regierungschef Matteo Renzi, der in der Nacht zum Montag seinen Rücktritt angeboten hat. Es bedeutet auch, dass das Wahlrecht geändert werden muss. Trotzdem fordert die rechtspopulistische Lega Nord sofortige Neuwahlen: "Wir sind bereit, so schnell wie möglich zu wählen - egal mit welchem Wahlgesetz", erklärte Parteichef Matteo Salvini. Italien könne es sich nicht erlauben, vor einer Neuwahl erst monatelang über ein neues Wahlrecht zu diskutieren.

Auch die Protestbewegung Fünf Sterne (M5S) des Populisten Beppe Grillo forderte Neuwahlen. Die Italiener sollten jetzt "so schnell wie möglich wählen", schrieb der Ex-Komiker auf seinem Blog. Die Fünf-Sterne-Bewegung kann sich Hoffnungen machen, bei Neuwahlen stärkste Partei in Italien zu werden. Derzeit liegt sie in Umfragen knapp hinter Renzis Demokratischer Partei (PD) auf dem zweiten Platz.

Am Sonntag hatten Hochrechnungen zufolge knapp 60 Prozent der italienischen Wähler gegen die von Renzi vorgeschlagene Verfassungsreform gestimmt. Kern der Reform war die Entmachtung der zweiten Kammer des italienischen Parlaments. Da der Senat nun aber in seiner jetzigen Form bestehen bleibt, muss das geltende Wahlrecht reformiert werden. Es gilt bereits für das Abgeordnetenhaus und stärkt den Wahlsieger.

Renzi hatte das Referendum auch zur Abstimmung über die Zukunft seiner Regierung erhoben und angekündigt, im Fall eines Scheiterns zurückzutreten.

Der 41-Jährige war im Februar 2014 als jüngster Regierungschef in der Geschichte des Landes angetreten. Er gilt als Europa-Freund. Auch die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel pflegte eine gute Beziehung zu dem Chef des Partito Democratico. In seiner eigenen Partei ist der ehemalige Bürgermeister von Florenz umstritten, vor allem beim linken Flügel.

Staatspräsident Mattarella kann das Rücktrittsgesuch Renzis nun annehmen, theoretisch aber auch ablehnen. Möglich ist, dass eine Übergangs- oder Technokraten-Regierung eingesetzt wird, bis es neue Parlamentswahlen 2018 gibt. Es könnte aber auch zu Neuwahlen im kommenden Jahr kommen. Renzi hatte vor der Abstimmung gesagt, dass er für eine Übergangsregierung nicht zur Verfügung stehe.