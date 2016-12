Krise in Italien Renzis 40-Prozent-Plan

Die Tränen sind verdrückt. Politopoly, das Spiel um die Macht in Rom, geht weiter. Schon früh am Montagmorgen, nach seiner verheerenden Niederlage beim Referendum, kam Matteo Renzi mit neuem Mut und einem verwegenen Plan in den "Palazzo Chigi", seinen Amtssitz mitten in Rom. Die versammelte Mannschaft seiner Getreuesten hörte ihm staunend zu.

Gleich am Anfang kommenden Jahres, im Januar oder Februar, wolle er sich zur Wahl stellen. "Wir lassen uns den Ruf nach Neuwahlen doch nicht von dem Fünf-Sterne-Chef Grillo und den anderen Gegnern wegnehmen", zitiert ihn die römische Tageszeitung "La Repubblica". "Wenn wir das machen, ist die Partei tot."

Sein Freund und Staatssekretär Luca Lotti twitterte begeistert: "Alles hat 2012 mit 40 Prozent angefangen. Die Wahlen 2014 haben wir mit 40 Prozent gewonnen. Fangen wir mit den 40 Prozent von gestern wieder neu an!"

Das klingt waghalsig, ist aber nicht unsinnig. Denn die 60 Prozent der Italiener, die am Sonntag gegen Renzi und seine Verfassungsreform gestimmt haben, würden sich bei den Parlamentswahlen ja auf mehrere Parteien verteilen, die sich gewiss nicht allesamt zu einer Renzi-"No"-Partei zusammentun. Und 40 Prozent würden für den Sieg reichen: Wer damit vorne liegt, bekommt nämlich nach dem italienischen Wahlgesetz einen Zuschlag, so dass er 340 Sitze in der Abgeordnetenkammer hat. Das sind 55 Prozent aller Sitze, die Mehrheit also. Eine Chance gibt es mithin. Aber auch viele Risiken.

Problem eins: Der Präsident

Da steht zum einen der Staatspräsident im Weg. Sergio Mattarella, 74 Jahre alt, ist ein wertkonservativer Mann, kein Spieler wie Renzi. Der Ex-Christdemokrat war 1996 Mitbegründer des Mitte-Links "Ulivo-Bündnisses", eine Weile stellvertretender Ministerpräsident, später etliche Jahre Richter am Verfassungsgericht. Für ihn zählt die Staatsräson.

Deshalb hat er auch Renzis sofortiges Rücktrittsgesuch gleich abgewiesen. Erst müsse der Staatshaushalt durch das Parlament gebracht werden. Dann könne Renzi abtreten - um den Weg für eine neue Regierung aus der alten Koalition freizumachen. Die soll das Land bis zum regulären Wahltermin im übernächsten Jahr verwalten. Oder, wenn das nicht machbar sei, eben bis zu vorgezogenen Wahlen im kommenden Jahr. Aber nicht holterdiepolter, da gebe es vorher noch einiges zu tun.

Das hat er Renzi gleich gesagt, als der ihm Montag von seiner kühnen Idee berichtete. "Wenn alle Parteien nach Neuwahlen rufen, und nur wir dagegen sind, wäre das politischer Selbstmord", versuchte der Noch-Regierungschef das Staatsoberhaupt zu überzeugen. Ja, das verstehe er, aber solange seine Partei die Mehrheit der Sitze im Parlament habe, müsse sie "einen Ausweg im Interesse des Landes finden", auch wenn das "eine Plackerei" werden könne. Mit oder ohne Renzi.

Renzi will eigentlich beides nicht: Ein Nachfolger auf seinem Sessel könnte ein Störelement im Wahlkampf werden. Er selbst, als abgewatschter, gleichwohl amtierender Regent, der sein Rücktrittsversprechen gebrochen hat, gäbe auch keine "bella figura" ab. Dem Staatsoberhaupt aber brüsk den Rücken zu kehren, kommt in Italien auch nicht gut.

Problem zwei: Das doppelte Wahlgesetz

Seit Mai 2015 gibt es ein neues Wahlgesetz, weil das alte vom Verfassungsgericht beanstandet worden war. Das neue, es heißt "Italicum", gilt freilich nur für die Abgeordnetenkammer. Es gilt nicht für den Senat, der zweiten, nahezu gleichberechtigten Kammer des römischen Parlaments.

Denn der Senat sollte ja komplett reformiert und entmachtet werden, und in dem entsprechenden Gesetzespaket wurde auch geregelt, wie der gewählt und bestückt wird. Dieses Gesetzespaket ist freilich genau das, was Italiens Bürger am Sonntag abgelehnt haben.

Die Folge: Der Senat bleibt, wie er ist - nur ohne Wahlgesetz. Das alte ist verfassungswidrig, ein neues gibt es nicht.

Natürlich könnte das Parlament das neue Gesetz für die Abgeordnetenkammer auch ganz schnell für den Senat passend machen. Wenn man sich einig wäre. Ist man aber nicht. Deshalb sagte der Staatspräsident zu Renzi, bis Februar seien Neuwahlen "schon zeitlich" nicht hinzukriegen.

Problem drei: Die "Renzi-Partei"

Der dickste Brocken auf dem Weg zu Renzis Neustart ist aber wohl seine eigene Partei, PD. Die trage längst den falschen Namen, sagen viele, aus dem "Partito Democratico" sei längst die "Renzi-Partei" geworden, "Partito di Renzi" , PdR. Und die alten Seilschaften, manche noch aus den kommunistischen Ursprüngen, finden das gar nicht lustig. Ein Teil der Linken ist abgesprungen, hat sich in der SEL, der "Sinistra Ecologia Libertà" (übersetzt: Linke Ökologie Freiheit), in ein Drei-Prozent-Nest gekuschelt. Andere versuchen weiter, "ihre" Partei auf einen demokratisch-sozialistischen Kurs zurückzubringen und den gelernten Christdemokraten Renzi los zu werden.

"Für mich ist heute ein wunderschöner Tag", strahlte Renzis Parteifreund und Ex-Regierungschef Massimo D'Alema nach dem verlorenen Referendum in alle Fernsehkameras. "Und Renzi?", fragte ein Reporter. "Ach Renzi", lachte der sonst meist mürrisch dreinblickende D'Alema, "viele seiner Gefolgsleute würden ihn jetzt gerne zerfleischen, ich nicht, ich habe ja mit offenem Visier gegen ihn gekämpft".

Es ist nicht mehr viel, was diese Partei zusammenhält. Wenn sie auseinanderbricht, ist Renzis mutiger 40-Prozent-Plan wohl auch erledigt.