Lega und Fünf-Sterne-Bewegung Populisten in Italien einigen sich offenbar auf neue Regierung

Bei den Koalitionsgesprächen in Italien zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega gibt es offenbar eine Einigung über die Regierungsmannschaft. Man habe sich mit der Lega geeinigt, teilte die populistische Fünf-Sterne-Bewegung mit.

Die Gespräche zwischen den europakritischen Parteien waren am Donnerstag wieder aufgenommen worden, nachdem die Regierungsbildung am Sonntag geplatzt war. Grund war der Wunschkandidat der Lega für das Finanzministerium, der Euro- und Deutschland-Kritiker Paolo Savona. Staatschef Sergio Mattarella hatte ihn nicht akzeptiert. Savona könnte der Nachrichtenagentur Ansa zufolge nun eine Zuständigkeit für europäische Angelegenheiten bekommen.

Als Ministerpräsident soll von beiden Parteien erneut der Juraprofessor Giuseppe Conte vorgeschlagen werden, der nach dem Veto von Präsident Mattarella aufgegeben hatte.

Savona sollte laut Medienberichten nach dem Wunsch der Parteien nun für europäische Angelegenheiten zuständig sein. Als Finanzminister wird nun der Wirtschaftsprofessor Giovanni Tria gehandelt, der den Mitte-rechts-Parteien nahesteht. Der 69-Jährige gehört der Denkfabrik Teneo zufolge keiner Partei an und gilt nicht als Befürworter eines Euro-Austritts.

Der designierte italienische Ministerpräsident Carlo Cottarelli hat seinen Auftrag zur Regierungsbildung am Abend zurückgegeben. Das teilte der Generalsekretär des Präsidenten, Ugo Zampetti, mit.

Kurz vor der Entscheidung über einen neuen Anlauf zur Regierungsbildung sprach sich eine deutliche Mehrheit der Italiener einer Umfrage zufolge für den Euro aus. Nach der Erhebung für den Sender RAI wollen 72 Prozent in der Währungsunion bleiben. Jeder vierte Italiener will den Austritt aus dem Euro, wie die Umfrage des Instituts Piepoli ergab. Auch in einer zweiten RAI-Umfrage lehnte mit 60 Prozent eine deutliche Mehrheit der Italiener einen Ausstieg aus dem Euro ab. In der Euromedia-Umfrage stimmten 24 Prozent für einen Austritt aus der Währungsunion.

Kanzlerin Angela Merkel bekräftigte bei einem Besuch in Lissabon, mit einer neuen italienischen Regierung "offen" und "konstruktiv" zusammenzuarbeiten. Sie wolle jetzt erst einmal die Regierungsbildung in Italien abwarten. "Deutschland wird alles tun, um gute Lösungen zu finden." Zugleich wehrte die Kanzlerin Fragen nach der Stabilität der Eurozone ab. "Ich halte ehrlich gesagt davon nichts, permanent zu spekulieren", sagte Merkel nach einem Gespräch mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Antonio Costa.