Italien Regierung will bei Referendum-Niederlage bleiben

Die italienische Regierung will im Fall einer Niederlage beim anstehenden Verfassungsreferendum im Amt bleiben. "Wenn 'Nein' gewinnt, bleibt diese Regierung", sagte Innenminister Angelino Alfano der italienischen Zeitung "Messaggero". Die derzeitige Regierung unter Premierminister Matteo Renzi sei "die einzig Mögliche".

Alfanos Aussagen beziehen sich auf frühere Ankündigungen Renzis, im Falle einer Niederlage bei dem Referendum am 4. Dezember zurückzutreten. Umfragen zufolge ist der Ausgang der umstrittenen Abstimmung ungewiss - im Zuge der geplanten Reform soll unter anderem die zweite Parlamentskammer entmachtet werden.

Sollte Renzi nach einer Niederlage als Premier zurücktreten, könnten vorgezogene Parlamentswahlen die Folge sein. Turnusmäßig steht die nächste Parlamentswahl im Frühjahr 2018 an.

Zuletzt hatte der italienische Komiker Beppe Grillo die Führung der Fünf-Sterne-Bewegung ("Movimento 5 Stelle") übernommen. Da die Partei in manchen Umfragen derzeit vorne liegt, könnte Grillo im Fall von Neuwahlen eine große Rolle bei künftigen Regierungsbildungen spielen. In Rom stellt Grillos Bewegung seit Kurzem die Bürgermeisterin - was Beobachter als möglichen Testlauf für einen größeren Einfluss der Partei auf die Geschicke des Landes gewertet hatten.