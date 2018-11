Rettungsschiff im Mittelmeer Italiens Regierung will "Aquarius" beschlagnahmen

Neuer Ärger um die "Aquarius": Die italienische Staatsanwaltschaft will das private Rettungsschiff beschlagnahmen. Es soll potenziell gefährlichen Müll sowie blutbefleckte Verbände und Kleidung von Migranten illegal entsorgt haben. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Das von Ärzte ohne Grenzen (MSF) und SOS Méditerranée gemeinsam betriebene Schiff liegt derzeit im französischen Marseille vor Anker und ist damit außer Reichweite der italienischen Behörden. Diese lassen seit dem Sommer keine Rettungsschiffe mehr in ihre Häfen. Panama hatte Anfang Oktober der "Aquarius" die Flagge entzogen, so dass es seither nicht in See stechen kann.

Die Staatsanwaltschaft im sizilianischen Catania wirft der "Aquarius" und einem weiteren Schiff der beiden Hilfsorganisationen vor, 24 Tonnen Müll zwischen Januar 2017 und Mai 2018 illegal und ohne Trennung potenziell gefährlichen Materials entsorgt zu haben. Darunter sei auch Kleidung geretteter Migranten, auf der sich Keime von Krankheiten befunden haben könnten.

Ärzte ohne Grenzen wittert weiteren Schikaneversuch

MSF Italien wertete die Pläne zur Beschlagnahme auf Twitter als weiteren Versuch, die Rettungseinsätze zu blockieren. Wenn MSF und SOS Méditerranée das Problem der Flagge lösen können, würde die italienische Justiz ein weiteres Problem für die Wiederaufnahme der Rettungseinsätze im Mittelmeer vor Libyens Küste schaffen.

Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge ordneten Staatsanwälte zudem an, Güter im Wert von 460.000 Euro in Beschlag zu nehmen. Gegen 24 Menschen, darunter mehrere MSF-Mitarbeiter, solle ermittelt werden.

Italiens Innenminister Matteo Salvini sieht sich durch die Ermittlungen in seiner Entscheidung bestätigt, die italienischen Häfen für Rettungsschiffe zu schließen. "Ich lag richtig, die NGO-Schiffe zu blockieren", hieß es in einer Mitteilung seines Büros. "Ich habe nicht nur den Migrantenhandel gestoppt, sondern offenbar auch den Handel mit Müll."