Aufblühender Polit-Rentner Berlusconi Der Papi will zurück

Massimo D'Alema ist einer der Altvorderen der italienischen Linken. Vor zwei Jahrzehnten war er Regierungschef in Rom, und heute fühlt er sich immer noch ein bisschen so. Lieblingszielscheibe für D'Alemas ätzende Kritik ist sein Parteichef Matteo Renzi. Der sei ja "mit großem Erfolg und hohen Erwartungen gestartet", referierte er kürzlich vor Journalisten in Brüssel. Aber seine Arbeit sei dann "nicht so brillant" gewesen: die Verfassungsreform gescheitert, die Schulreform unbeliebt, der "sogenannte Jobs Act" ein Reinfall. Deshalb habe ihre Partei, der Partito Democratico (PD), "das Vertrauen der Bürger verloren". So ähnlich sehen es viele PD-Granden.

Ja, richtig, Renzis Partei ist bei den jüngsten Umfragen auf den tiefsten Stand der vergangenen drei Jahre gesunken. Nur noch 26,3 Prozent der Italiener würden derzeit PD auf dem Stimmzettel ankreuzen. Bei den Europawahlen 2014 machten das über 40 Prozent. Auch der Parteichef selbst liegt in der Gunst der Wähler auf dem niedrigsten Wert, seit er 2014 als strahlender "Verschrotter" von Florenz nach Rom kam und die Partei im Sturm eroberte.

Wer wird nach den Wahlen im kommenden Jahr also der starke Mann Italiens? Silvio Berlusconi, 80, vorbestraft und eigentlich längst ausgemusterter Polit-Oldie, hat mit seiner Partei Forza Italia gute Chancen. Und einen Plan.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.