Italiens Sozialdemokraten Partei der Ratlosen

Maurizio Martina gibt sich selbstbewusst: "Wir sind nicht der Plan B der anderen Parteien", schimpft der Übergangschef der italienischen Sozialdemokraten trotzig. "Wir lassen uns von denen nicht benutzen."

Allerdings: Viel Grund für ein stolzes Auftreten hat die Partito Democratico (PD) nach der Parlamentswahl vom 4. März nicht mehr. Hatten 2008 noch mehr als 33 Prozent der Wähler für die Sozialdemokraten gestimmt, waren es fünf Jahre später nur noch etwa 25 Prozent. Jetzt landete die Partei bei unter 19 Prozent. In jüngsten Umfragen sieht es sogar noch schlechter aus.

Wissenschaftler der Uni Mailand und des Forschungsinstituts Ipsos sind im Februar dieses Jahres der Frage nachgegangen, wie sich die Globalisierung und die europäische Integration auf das Wahlverhalten auswirkt. Beide Prozesse haben die meisten Volkswirtschaften in Europa zwar reicher gemacht. Und Italien gehört zu den größten Profiteuren. Doch die Gewinne sind nicht gleich verteilt.

Viele Menschen haben vom Reichtum nichts. Stattdessen rutschen immer mehr in die "absolute Armut" ab. 2011 lag deren Zahl bei 2,6 Millionen, heute sind es 4,7 Millionen.

Fehlende Antworten

In Rom regierten derweil zunächst der parteilose "Krisenmanager" Mario Monti und ab 2013 Sozialdemokraten. Die Situation der Schwachen hat sich jedoch nicht verbessert. Viele finden keine Arbeit. Und wer doch einen Job hat, steht in Konkurrenz zu Billiglöhnern aus dem Ausland. Rund um Florenz etwa fertigen Tausende Chinesen in Kellerwerkstätten unter erbärmlichen Bedingungen Mode-Artikel. Viele der früheren PD-Anhänger wählen nun rechts oder gar nicht mehr.

Das Wahlforschungsinstitut Centro italiano studi elettorali hat Wähler gefragt, welche Probleme sie für besonders dringlich halten und welche Partei diese wohl am ehesten lösen könnte. Da stehen zum Beispiel "Arbeitslosigkeit bekämpfen" und "Armut reduzieren" weit oben, eigentlich klassische Themen der Sozialdemokratie. Wer diese Probleme am besten lösen kann? Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, sagen die meisten Wähler.

"Bürger vor Kriminalität" und "vor Terrorismus schützen" sowie "die Aufnahme von Flüchtlingen begrenzen" - das halten mehr als 80 Prozent der Befragten für sehr wichtig. Das, so sieht es die Mehrheit, könne die rechtspopulistische Lega am besten. "Wirtschaftswachstum fördern", das trauen die meisten Forza Italia, der Partei von Silvio Berlusconi, zu. Und was können die Sozialdemokraten am besten? Sie kommen in der Aufstellung gar nicht vor.

PD-Parlamentsvizepräsident Ettore Rosato sagt, was nun zu tun sei: "Rückgrat zeigen, unsere Überzeugungen und politischen Positionen verteidigen." Dass seine Partei mit ihrem Personal und Programm in den vergangenen Jahren Antworten auf die in den Augen der Wähler wichtigen Fragen schuldig geblieben ist, verschweigen Rosato und die Sozialdemokraten.

Wie sich die Problemsicht der Bevölkerung verändert hat, zeigt zum Beispiel der Eurobarometer-Vergleich von 2013 und 2018. Die Studie basiert auf Meinungsumfragen, die zweimal im Jahr im Auftrag der Europäischen Kommission in allen EU-Ländern durchgeführt werden.

Demnach waren in Italien vor fünf Jahren die Arbeitslosigkeit (56 Prozent) und die wirtschaftliche Lage (42 Prozent) die mit Abstand dringlichsten Sorgen der Bevölkerung. Die Einwanderung nannten gerade einmal acht Prozent der Befragten, Terrorismus lediglich ein Prozent.

Ende 2017, also kurz vor der Wahl in jenem Jahr, zählten noch 42 Prozent der Befragten die Arbeitslosigkeit zu den wichtigsten Problemen des Landes. Die allgemeine Wirtschaftslage beunruhigte demnach nur noch 22 Prozent. Dagegen landete das Thema Einwanderung nun mit 33 Prozent auf Platz zwei der Rangliste. Terrorismus wurde inzwischen von 13 Prozent genannt. Es drängen sich also Themen in den Vordergrund der politischen Debatte, für die Italiens Sozialdemokraten bislang keine überzeugenden Konzepte haben.

Die Misere der italienischen PD ähnelt in vielen Punkten den Problemen anderer sozialdemokratischer Parteien in Europa. Nur noch sechs der 28 EU-Staaten haben Mitte-Links-Regierungen: Schweden, Rumänien, Portugal, Slowakei, Malta und - wenn auch nicht mehr lange - Italien. In anderen Ländern ist die Sozialdemokratie längst zusammengeschrumpft. In Frankreich, den Niederlanden, in Tschechien, in Griechenland - überall landeten diese Parteien bei unter zehn Prozent.

Auch die Ursachen des Desasters ähneln sich: Die Sozialdemokraten haben Themen wie Migration und Terrorangst anderen überlassen. Rechtsradikalen und Populisten, die mit schlichten Formeln auf Stimmenfang gehen.

Italiens Sozialdemokraten streiten dagegen weiter um Posten und Ämter in ihrer Partei. Manche Genossen wollen mit der Fünf-Sterne-Protestbewegung eine Regierung bilden, andere schauen eher nach rechts. Der wohl größte Teil will zur Regeneration in die Opposition. Andrea Orlando, Justizminister in der abgewählten Regierung, nennt den internen Dauerzoff so: "Besorgniserregend verworren."